A la cuina, una taula de picar per a cada cosa

Un cuiner utilitzant una taula de picar de polietilè (Hoteralia)

La manera de mantenir una bona higiene amb les taules de picar i tallar és utilitzar el codi de colors. El material més recomanable és el polietilè, resina o el plàstic i és recomanable tenir sis taules de picar de sis colors diferents. Les taules de fusta estan del tot desaconsellades. De fet, a la cuina professional no es poden utilitzar. Per tant, el millor serà optar, si pot ser, pel polietilè o la resina i, tot i així, és molt important una bona rentada després de cada ús. Això, és l’A B C de la gastronomia.

Cada taula tindrà un color i correspondrà a un tipus d’aliments a picar:

– El blanc es destinarà a pastes, formatges, pa i similars.

– El verd, per a fruites i verdures.

– El groc, per carns blanques com la de les aus.

– El blau, per a peixos i mariscs.

– El vermell, per a carns vermelles.

– El marró, per a aliments cuinats.

I recordeu una vegada més, les taules de cuina s’han de desinfectar bé després d’utilitzar-les.