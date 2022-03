5 exercicis fàcils per enfortir els turmells

Acceptem-ho, no és culpa dels talons, jo he passat per moltes situacions vergonyoses i doloroses, on els meus turmells, sense raó aparent, s’han doblegat. La cosa és que de vegades ens enfoquem més a tenir abdomen pla o glutis aixecats però mai ens hem preocupat per enfortir els turmells i aquests músculs que ens ajuden a caminar.

1 REPETEIX L’ALFABET

És un exercici molt fàcil. Seu i estira una de les cames, utilitza el dit gros com si fos un pinzell i a l’aire dibuixa tot l’abecedari, lletra per lletra, veuràs que mous tot el turmell. Repeteix-ho amb l’altra cama. Compte, mou només el turmell no tota la cama.

2 DE PUNTES

És un exercici clàssic però efectiu, posa’t dret, separa les teves cames a l’alçada de les teves espatlles i tracta de tenir una taula o alguna superfície a prop on puguis donar-te suport de ser necessari. Un cop de peu, eleva els talons perquè quedis parat de puntetes i retorna’ls a terra lentament. Repetiu de 2 a 3 sèries de 10. Tip. Puja la intensitat, un cop tinguis els talons a dalt, treu-ne un i baixa només amb el suport de l’altra cama.

3 EMBOLICA LA TOVALLOLA

Si mai has patit alguna lesió de turmell aquest exercici et serà molt útil. Has d’asseure’t, col·loca una tovallola al terra i sense pantalons, utilitza tots els dits del peu per subjectar la tovallola com si anessis a aixecar-la, sostén la tovallola cinc segons i deixa-la anar. Repeteix aquest moviment vuit vegades.

4 EQUILIBRI

Moltes vegades aquesta doblegada de turmell es dona per falta d’equilibri, així que aquest exercici no només t’ajudarà a enfortir els músculs del teu turmell sinó a no caure’t tan fàcil. Para’t dret amb les cames lleugerament obertes, puja una cama i doblega-la enrere i tanca els ulls. Tracta de no caure’t per un minut i canvia de cama.

5 ESTIRAMENT

És molt important estirar aquests músculs, sobretot si estan contracturats. Pren de nou una tovallola, enrotlla-la o ajuda’t d’alguna cinta d’exercici. Subjecta cada extrem de la tovallola amb una mà, la teva cama ha d’estar estirada. Col·loca la tovallola a la planta superior del teu peu i llença la tovallola cap a tu perquè la teva cama s’estiri. No ho forcis, és un exercici suau de 15 a 30 segons.

Font: mujerde10.com