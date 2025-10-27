4,4 MEUR per a instal·lar plaques solars i millorar l’eficiència energètica en vuit túnels viaris, alguns a Talarn, Bassella i Castell de mur

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un conjunt d’actuacions en 8 túnels viaris, valorades en 4,4 MEUR, per a afavorir la descarbonització de la xarxa de carreteres, reduir les emissions de CO₂ i promoure l’autogeneració d’energia renovable en equipaments públics. Així, ha licitat 11 obres, d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum i de millora de l’eficiència energètica, que s’executaran durant el primer semestre de l’any vinent. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Programa d’autogeneració i descarbonització de la xarxa de carreteres de la Generalitat.
En concret, els treballs corresponen a set actuacions de plaques fotovoltaiques i quatre de millora de l’eficiència energètica. En el primer cas, suposaran la instal·lació de 865 plaques fotovoltaiques en les boques dels túnels inclosos, que generaran més de700 MWh anuals d’energia renovable. En el segon cas, els treballs consisteixen principalment en la substitució de les lluminàries actuals per unes LED, que comportaran un estalvi energètic de 550 MWh anuals.
Detall de les actuacions
- Instal·lacions fotovoltaiques a la C-25: túnel Romagats, túnel Pigot, túnel Joanet. Municipis: Arbúcies (la Selva) i Sant Julià de Vilatorta (Osona). Pressupost: 1,2 MEUR. S’instal·laran 471 plaques.
- Instal·lació fotovoltaica al túnel del Figaró (C-17), al Figaró (Vallès Oriental). Pressupost: 183.000 euros. S’instal·laran 70 plaques.
- Millora energètica i autogeneració al túnel de Bassella (C-14). Municipi: Bassella (Alt Urgell). Pressupost: 835.000 euros. S’instal·laran 180 plaques i se substituiran lluminàries.
- Millora energètica i autogeneració al túnel dels Feixancs (C-13), a Talarn (Pallars Jussà). Pressupost 600.000 euros. S’instal·laran 120 plaques i se substituiran lluminàries.
- Millora energètica i autogeneració als túnels de Terradets (C-13), a Castell de Mur (Pallars Jussà). S’instal·laran 24 plaques i se substituiran lluminàries. Pressupost: 852.000 euros.
- Millora de l’eficiència energètica al túnel de la Ronda Oest de Sabadell (Vallès Occidental). Se substituiran lluminàries. Pressupost: 627.000 euros.
Compromís amb la sostenibilitat
Les actuacions que ara s’impulsen s’emmarquen en les polítiques del Govern català adreçades a la transició energètica, l’eficiència en la gestió de recursos i la modernització sostenible de la xarxa viària catalana. El Programa d’autogeneració i descarbonització de la xarxa de carreteres de la Generalitat inclou actuacions per un valor de 48 MEUR fins al 2028.