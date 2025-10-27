Arrestats dos homes per alcohol al volant implicats en dos sinistres de trànsit

Els darrers dies, el servei de Policia ha detingut dos conductors amb taxes d’alcoholèmia d’1,28 i 1,00 arran de dos accidents de circulació amb danys materials. El primer és un home de 58 anys que, divendres al vespre, conduïa una furgoneta amb matrícula andorrana i va xocar contra una motocicleta que estava aparcada a Santa Coloma.
El segon és un altre home, de 55 anys i conductor d’un turisme, també amb placa andorrana, que va tenir un accident a la CG-1 la mitjanit de dissabte a diumenge. En cap d’aquests dos accidents de trànsit es van veure implicats altres vehicles.