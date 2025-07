10 anys de la mort de Lynn Anderson

Un 30 de juliol de 2015, ara fa justament 10 anys, moria la cantant de country Lynn Anderson, d’un infart, a Nashville, als 67 anys. El 1966 Anderson va publicar el seu primer single, ‘For Better or for Worse’, interpretat a duo amb Jerry Lane. Però, no va ser fins al 1970 quan va arribar el seu gran èxit, ‘(I Never Promised You a) Rose Garden’, un tema compost per Joe South.

Després van arribar cançons com ‘You’re My Man’, ‘Fool Me’, ‘Top of the World’ o ‘Wrap Your Love All Around Your Man’, les quals van consolidar Lynn Anderson com una gran cantant de la seva època.

Font: EfeEme.com