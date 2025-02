Xerrades organitzades pel SOAF de l’Alt Urgell sobre els infants i adolescents a casa

Cartell anunciador de les dues properes xerrades del SOAF (CCAU)

El Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) de l’Alt Urgell organitza per a aquestes immediates dates dues xerrades d’interès per als nuclis familiars que compten amb infants i adolescents. Les xerrades s’emmarquen en el cicle en línia que està duent a terme aquest servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per a millorar-ne el benestar personal, familiar i social.

La primera proposta tindrà lloc aquest mateix dimecres, 12 de febrer, a les 19 hores, i porta el títol de “SOS tinc un adolescent a casa. Què fem per a entendre’ns”. La xerrada va adreçada a aquelles unitats familiars que tenen adolescents de 12 a 18 anys.

La posterior activitat del SOAF de l’Alt Urgell se celebrarà el dilluns, 24 de febrer, a les 15:30 hores. Va adreçada a famílies amb infants de 6 a 12 anys i es titula “Autonomia i autoritat. Límits”.

Per a inscriure’s a les xerrades en línia es pot trucar al telèfon 622 49 43 02.