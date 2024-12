Roser Rodríguez Jerez

Hi ha, com a mínim, vuit regals que no costen diners. El primer, el regal d’escoltar. Però, realment, escoltar sense interrompre, badallar o criticar. Només escoltar.

El segon, el regal de l’afecte. Ser generós, amb petons, abraçades, donant copets sincers a l’esquena i encaixades de mans. Aquestes petites accions demostren l’afecte que tens per a la teva família i amics.

El tercer, el regal del somriure. Omples la teva vida d’imatges amb somriures, dibuixos, caricatures i el teu regal dirà: “m’agrada riure amb tu”.

El quart regal és de les notes escrites. Pot ser un simple missatge com “gràcies per ajudar-me”, un detall com aquest pot ser recordat tota la vida.



El cinquè, el regal de l’afalac. Un simple i sincer comentari com “et veus genial de vermell” o “has fet una gran feina” o “va ser un àpat magnífic”, pot convertir un dia en molt especial.

El sisè, el regal del Favor. Cada dia procura fer-ne un. Veuràs que no és tan complicat

El setè regal és el de la Soledat. Hi ha dies que no hi ha res millor com estar sol, gaudir de la solitud temporal. Sigues sensible i dona aquest regal o bé sol·licita’l als altres.

El vuitè, el regal de la gratitud. La forma més fàcil de fer sentir bé a la gent és dir coses que no són massa difícils com “hola” i “moltes gràcies”.

Els amics són joies una mica rares, que et poden fer enutjar o bé somriure. Que, a poc a poc, aprenen a escoltar, a encoratjar-te. Sempre ens obriran els seus cors.

Amb l’estimació i l’afecte que tinc a cadascun de vostès, els meus regals que els ofereixo són aquests vuit que acabo de citar. Desitjo que segueixin gaudint, encara, d’unes boniques festes nadalenques.