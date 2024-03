Vinyes-Mercader amb ganes de situar-se al volant del Hyundai i20 Rally2

Torna l’espectacle sobre terra amb la dupla Vinyes – Mercader (FotoEsport)

El XIII Ral·li terres altes de Lorca serà el primer obstacle a superar per als pilots Joan Vinyes – Jordi Mercader, al volant d’un Hyundai i20 Ral·li2 del Team Rallycar, en la seva participació a la Copa d’Espanya de Ral·lis sobre terra (CERT-Rallycar) de la present temporada.

La dupla Vinyes-Mercader es desplaçarà a Lorca (Múrcia) conscients que la competència en aquest ral·li serà molt forta en ser la prova puntuable per al SuperCampionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER). Per aquest motiu, els rivals que disputaran les proves del CERT caldrà afegir-hi els que es jugaran el títol absolut de l’especialitat durant la temporada. Així doncs, al parc d’assistència del Recinte Firal Huerto de la Rueda es donaran cita, per primera vegada aquesta temporada, els equips espanyols de més entitat de l’especialitat. Una inscripció de gran nivell amb gairebé un centenar d’equips, 25 dels quals seran Rally2.





Test previ amb sensacions immillorables

Els equips que ho han estimat convenient han tingut la possibilitat de participar a un test privat organitzat per l’Automòbil Club de Lorca. hi han participat 16 equips a la sessió matinal i 16 més, entre aquests Vinyes-Mercader, a la tarda.

En un traçat d’uns 5 km, Vinyes-Mercader van tenir l’oportunitat de situar-se al volant del Hyundai i20 Rally2 del Team Rallycar, quatre mesos després, per a recuperar sensacions abans d’iniciar la competició.

En acabar el test, Vinyes va comentar: “Després de la llarga pretemporada i encara que és cert que no hi ha grans canvis a l’equip, sempre és positiu no partir de zero abans del primer ral·li de l’any. L’objectiu era recuperar el feeling tant al volant del Hyundai com amb els tècnics de l’equip, a més de comprovar que tot funcionava de manera correcta. En cap moment hem forçat el ritme, ja tindrem temps durant l’any de prendre riscos. De moment, tot OK i amb ganes que el cronòmetre es posi en marxa de manera oficial”.





Inscripció espectacular amb 25 vehicles Rally2 al parc d’assistència

En opinió de la dupla del Team Rallycar: “La llista d’inscrits impressiona, tant per la quantitat d’equips com per la qualitat dels mateixos. Sens dubte, amb 25 Rally2 a la sortida, estar al top10 serà una tasca complicada. De totes maneres estem amb molt motivats per a començar la nostra segona temporada al volant del Hyundai”.

Un cop completat el test, l’objectiu són els reconeixements: “Així és, veure com estan les pistes pot ser que ens obligui a fer canvis d’última hora. Veurem amb el que ens trobem i al “shake” tindrem l’opció d’adaptar, tant com sigui possible, les prestacions de Hyundai a les característiques de les pistes que, segons les previsions, poden estar enfangades.

El XIII Ral·li terres altes de Lorca, a partir de les 7:15 hores del proper dissabte (dia 10), posarà la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra 2024 en marxa. Un CERT que sembla que donarà emocions fortes tant per als pilots com per als aficionats.