Vela sol·licita conèixer el futur de la participació d’Andorra a la Biennal de Venècia

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dilluns una pregunta oral a Sindicatura per esclarir quina és la postura del Govern respecte a la participació d’Andorra a la Biennal de Venècia.

Vela ha demanat quin és el futur del Principat en aquesta mostra internacional d’art, ja que en el pressupost de l’any 2021 no hi constava cap dotació econòmica en aquest sentit, així com tampoc en el pressupost per al 2022, que no apareix cap partida amb la Biennal de Venècia.

Tarifes sobre els centres sociosanitaris

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, també ha entrat avui una pregunta oral referent al canvi de tarifes de les places públiques en els centres sociosanitaris. López ha demanat a l’executiu quins són els motius justificats per haver fet aquesta modificació, que incrementa el preu que han d’assumir els nous usuaris dels centres sociosanitaris, i que ni tan sols s’ha consultat amb els col·lectius afectats, tal com ha declarat la Federació de la Gent Gran.

Així mateix, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha recordat que el Govern va fer la presentació d’aquesta modificació a la premsa també sense la presència de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés. ​

Les preguntes es formularan oralment a la sessió del Consell General prevista pel pròxim 17 de març.