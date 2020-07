Vallnord posa a la venda el passi de temporada Ski&Nature

El passat dimecres es va confirmar la concessió per part d’EMAP per l’explotació de la gestió del servei públic del refugi del Comapedrosa, amb una durada de 3 anys, fins al proper 2022. El refugi, ubicat a 2.265 metres i al costat de l’Estany de les Truites, ofereix una capacitat d’acollida natural de fins a 48 persones amb una distribució de 4 habitacions, però amb totes les mesures sanitàries, EMAP ha establert un protocol per poder oferir un total de 30 places. Aquest estarà cuidat per un equip de guardes format i coneixedor de la normativa i tot el patrimoni del Parc Nacional de les Valls del Comapedrosa.

Amb l’objectiu de poder oferir servei a totes les persones que estiguin realitzant activitats pel Parc Nacional del Comapedrosa, l’estació va decidir obrir el passat dissabte dia 10 de juliol, proporcionant els serveis del refugi al 100% tant a nivell gastronòmic, pernoctacions i altres. Amb aquest nou projecte, EMAP té la intenció de realitzar diferents activitats relacionades amb la pesca, sortides guiades, restauració d’alçada i molt més. Durant la roda de premsa, Josep Marticella, director general d’EMAP, ha mostrat el seu agraïment i ha aprofitat per felicitar la gestió anterior del refugi durant tants anys. Així mateix, ha destacat que és un gran projecte per a tots i ha destacat que tot i haver rebut la gestió del refugi guardat, per EMAP “és igual d’important el refugi guardat que el no guardat. Vallnord – Pal Arinsal voldrà oferir el mateix nivell d’excel·lència en els seus serveis i garantir un respecte envers la natura i tots espais que els usuaris poden aprofitar”.

Destacar que el Refugi és un punt de seguretat davant les inclemències meteorològiques o de dificultat per als usuaris. Però a la vegada també és un punt de referència d’avituallament i de descans per als excursionistes, muntanyencs i un gran punt d’informació. Així mateix, en els últims anys, aquest ha tingut un paper molt important en la sensibilització envers la protecció de l’entorn, la meteorologia i el risc d’allaus, així com la riquesa de la biodiversitat i els paisatges d’Andorra.

Pel que fa els accessos, Vallnord – Pal Arinsal ofereix una alternativa molt accessible a través del telefèric. Amb aquest, els usuaris podran arribar al sector d’Arinsal i pujar fins la Portella de Sanfons i baixar fins al Refugi. És tracta d’un accés més fàcil i no tant exigent com la pujada des del poble d’Arinsal.

L’estació té la previsió de mantenir l’obertura del refugi cada dia fins al tancament de la temporada d’estiu, el proper 13 de setembre i amb previsió d’allargar-la, segons evolucioni la situació, fins a mitjans d’octubre.

NOU PRODUCTE EXCLUSIU A ANDORRA: FORFET SKI&NATURE

Una gran novetat és el llançament del nou forfet de temporada “Ski&Nature”, un passi pensat exclusivament per a la pràctica durant l’hivern, d’esquí de muntanya i raquetes i a l’estiu, la pràctica de senderisme. L’estació de la Massana ha vist la necessitat de crear aquest forfet de temporada per poder oferir als usuaris un major grau de seguretat i millors serveis.

Amb aquest passi, els usuaris podran accedir de forma diària i sense limitacions a tots els circuits abalisats que en total l’estació ja en disposa de 7 repartits tant al sector de Pal com Arinsal. El forfet serà vàlid durant 10 mesos l’any per la temporada 2020/2021, a partir del 28 de novembre del 2020 fins a l’11 d’abril del 2021 i del 22 de maig del 2021 fins al 12 d’octubre del 2021. Inclourà durant l’hivern, una pujada i baixada al telecabina de la Massana, telecabina Els Orriols i telefèric de Pal Arinsal, però també durant l’estiu una pujada i baixada al telecabina de la Massana i al telefèric de Pal Arinsal. Durant els 10 mesos l’any, els clients podran accedir de forma còmoda a l’estació.

Amb la creació d’aquest nou forfet, l’estació a més, ampliarà el servei de pisters a Vallnord – Pal Arinsal. A partir de la pròxima temporada d’hivern, hi haurà un equip de pisters socorristes des de les 7.00 del matí fins a les 22.00 de la nit, garantint d’aquesta manera la seguretat del client en cas de necessitat, tenint en compte que a partir de l’horari de tancament de l’estació, els circuits estan limitats als nocturns. Aquest forfet millora la seguretat a tots els seus usuaris ja que durant les hores d’obertura de l’estació podran disposar, en cas de necessitat, de tots els serveis de pisters i trasllats als centres mèdics de l’estació. Destacar però, que l’assegurança mèdica no està inclosa en aquest producte i que tal i com es fa amb els altres forfaits és pot afegir.

El forfet a més inclou un ampli ventall de beneficis i descomptes per gaudir a l’estació i a altres empreses col·laborades amb Vallnord – Pal Arinsal. Així mateix, els usuaris d’aquest forfet podran accedir tranquil·lament a totes les Copes del Món que acull cada any l’estació: la ISMF Comapedrosa, UCI de BTT i la Skyrace Comapedrosa.

El forfet Natura tindrà un preu especial amb una tarifa única. Així doncs, per adults, el preu serà de 100,00€ i per infants de 50,00€. Però a la vegada, els clients també tindran l’opció de gaudir d’aquest passi de forma diària i amb els mateixos avantatges, amb un preu de 12€ per adults i 6€ per infants.