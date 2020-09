Vallnord – Pal Arinsal fa una aposta pel ciclisme de carretera amb la nova col·laboració amb Andona Club

A 5 dies del tancament de temporada d’estiu, Vallnord – Pal Arinsal oficialitza la nova col·laboració amb Andona Club. Un acord que com destaca Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal, “és un plaer i orgull per l’estació”. Vallnord – Pal Arinsal es proposa també com a destí de carretera i projectes com els d’Andona Club permeten seguir sumant i donar més ressò a aquesta modalitat.

Així doncs, aquest nou acord es basa en una aportació econòmica a través de l’equipació d’Andona, amb el logo de l’estació. A la vegada, Vallnord – Pal Arinsal dona suport en la producció d’aquestes equipacions i en la seva venda als punts de venda que ofereix l’estació de la Massana. Així mateix, a tots els socis del club s’oferiran els mateixos avantatges en els serveis oferts a l’estació que per a qualsevol usuari del forfet de temporada.

Per la seva banda, Xary Rodríguez, presidenta d’Andona Club, ha destacat que en ser un projectes nascut a la parròquia de la Massana, el suport del Comú de la Massana, així com de Vallnord – Pal Arinsal és tot un orgull. Aquesta col·laboració permetrà seguir fent país i donar més veu al ciclisme de carretera. Andona Club pretén apropar aquesta modalitat a totes les persones que vulguin iniciar-se en aquest món però a la vegada, que vulguin seguir millorant la seva tècnica i entrenar. De fet, tal com destaca la presidenta, “s’han creat quatre grups amb diferents nivells que permet als socis poder adaptar-se i entrenar al seu ritme”. Actualment el club ja disposa de 128 socis i ja ha venut més de 100 equipacions. Andona Club fa una valoració molt positiva de com ha anat evolucionant el club i de totes les activitats i sortides que s’han realitzat durant l’estiu.

Destacar que les equipacions estaran disponibles per a tots el públic a la caseta de marxandatge a Pal fins al 13 de setembre i, un cop tancada l’estació, es podran recollir també a l’oficina de turisme de la Massana.

5 DIES PEL TANCAMENT DE TEMPORADA D’ESTIU

Vallnord – Pal Arinsal es prepara per tancar la temporada d’estiu el proper 13 de setembre, on com sempre, aquest dia el bike park serà gratuït per a tots. Tot i tancar el Bike Park, l’estació mantindrà oberta la restauració durant els caps de setmana fins al 12 d’octubre així com els inflables a la Caubella de Pal i al Coll de la Botella.