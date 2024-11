UP interposa un contenciós administratiu contra l’autorització de tres plantes solars fotovoltaiques al Pallars Jussà

Camps de Tremp afectats per un dels parcs fotovoltaics previstos al Jussà (Foto: UP)

Unió de Pagesos (UP) ha interposat un contenciós administratiu contra les desestimacions del recursos d’alçada que va lliurar a la Secretaria d’Acció Climàtica, en relació amb l’autorització de la Direcció General d’Energia a les plantes solars fotovoltaiques Les Alzineres, Neret i Costa Gran, de 40 MW, 35 MW i 28 MW, a la comarca del Pallars Jussà, concretament als municipis d’Isona i Conca Dellà i Tremp.

El sindicat apunta al fet que no ha tingut cap més opció que acudir a la Justícia, ja que “s’ha fet cas omís als reiterats advertiments i recursos presentats al llarg de la tramitació”. UP assenyala que “lluny d’esmenar els defectes del procés administratiu, la Generalitat ha donat el vistiplau als projectes “apartant-se de les obligacions i tramitacions que estableix la Llei dels espais agraris, principalment pel que respecta a l’incompliment o el compliment parcial de l’obligació dels promotors d’incorporar l’Anàlisi d’Afectacions Agràries”.

El col·lectiu considera que el Govern anterior en funcions va ser “molt irresponsable” per no buscar “una solució ajustada al conjunt del dret vigent”, ja que en cas que la justícia anul·li els permisos s’obriria la porta a què els promotors puguin reclamar indemnitzacions pels costos i inversions duts a terme – tenint en compte que els 10 projectes portats a la justícia fins ara ja sumen 210,97 milions d’euros-, així com pels lucres cessants que els comportarà. “Si el nou Govern no esmena la tramitació il·legal feta fins ara, exposarà a la Generalitat a futures indemnitzacions multimilionàries”, subratlla UP.





Activitat judicial

El sindicat ha lliurat contenciosos administratius a 10 projectes fotovoltaics. Els tres del Pallars se sumen a iniciatives al Bages i l’Anoia, l’Alt Empordà, l’Alt Camp (2) i l’Anoia (2), recorreguts a l’octubre. Es tracta dels set primers que s’han dut a la justícia, “tot i que els propers dies en seran més per l’incompliment de la Llei dels espais agraris”, ha avançat UP.





Defensa de l’espai agrari

Unió de Pagesos afirma que continua amb la tasca de lliurar al·legacions a projectes de renovables “d’acord amb el seu ideari de defensa de l’espai agrari”. Amb el que portem de 2024, el col·lectiu ha fet al·legacions a 19 projectes fotovoltaics d’un total de 76 i hi ha presentat 23 recursos d’alçada. Pel que fa als projectes eòlics, ha dut a terme al·legacions a 5 dels 7 projectes tramitats a Catalunya. El 2023 va presentar al·legacions a 55 projectes fotovoltaics d’àmbit català d’un total de 120, a 10 dels 18 projectes eòlics tramitats a Catalunya, i va presentar 32 recursos d’alçada.