Política Lingüística de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran acorden noves línies de treball per a reforçar la promoció de l’aranès

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, F. Xavier Vila, i la síndica del Conselh Generau d’Aran, Maria Vergés (Govern.cat)

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la síndica del Conselh Generau d’Aran s’han reunit per a enfortir la col·laboració en la protecció i promoció de l’aranès i explorar avenços en el traspàs de competències lingüístiques a la Vall d’Aran. La trobada ha servit per a començar a establir una estratègia conjunta que faciliti el desplegament de polítiques adaptades a la realitat lingüística i cultural d’Aran.

Durant la sessió, els representants han compartit la voluntat de dur a terme una coordinació més estreta de les polítiques lingüístiques entre les dues institucions. En aquest sentit, s’han tractat qüestions com la creació d’equips especialitzats i recursos per a l’administració local, així com una col·laboració efectiva amb la Generalitat en àrees com l’ensenyament d’adults. En aquest sentit, s’ha valorat la possibilitat d’actualitzar l’actual marc normatiu per tal d’adaptar-lo als reptes actuals.

Ambdós representants han coincidit en la importància d’augmentar la presència de l’aranès als mitjans de comunicació amb iniciatives com espais de desconnexió específics per a l’aranès, doblatge de continguts audiovisuals i el foment de produccions per a públic infantil. També s’ha plantejat creació d’un pla específic de suport per als formadors de llengua, amb la intenció de reforçar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’aranès entre les noves generacions.

Tant el conseller com la síndica han reiterat el compromís de preservar i impulsar l’aranès com a eix vertebrador de la identitat aranesa i com a recurs essencial per a la sostenibilitat i el desenvolupament territorial de la Val d’Aran i s’han emplaçat a continuar treballant.