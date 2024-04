UNICEF Andorra reorienta la seva estratègia de treball i realitza canvis en la direcció de l’entitat

L’objectiu principal d’Unicef és l’atenció a la infància (Unicef)

UNICEF Andorra anuncia una reorientació en les seves prioritats estratègiques i efectua canvis en la seva direcció, reflectint el compromís continu de l’organització amb la seva missió i amb la millora de l’impacte social. Per aquest motiu, el Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF comunica a tots els seus col·laboradors, socis i a la comunitat en general, els detalls d’un canvi estratègic per a impulsar i fomentar el creixement i la innovació. Aquesta nova visió reflecteix els canvis en el panorama social i les necessitats emergents de les comunitats a les quals servim.

A més d’aquesta reorientació, l’ONG també anuncia un canvi en la direcció de l’Associació. Després de tres anys al capdavant, Albert Mora deixa el seu càrrec com a director. “Volem expressar el nostre agraïment pel seu compromís i dedicació durant el seu mandat, i li desitgem el millor en els seus futurs projectes”, manifesten des de l’entitat.

La Junta Directiva d’UNICEF Andorra està “compromesa a assegurar una transició suau i efectiva”, garantint la continuïtat dels programes i serveis durant aquest període de canvi. A més, “es comprometem a mantenir-nos oberts i transparents amb els nostres col·laboradors i la comunitat mentre implementem aquests canvis”.

Per aquest motiu -indica l’organització-, la responsable de Sensibilització i Comunicació de l’entitat, Mercè Miguel assumirà les responsabilitats de la direcció de manera provisional.

UNICEF Andorra “agraeix sincerament el suport continu dels nostres col·laboradors, voluntaris i socis durant aquest període de transició. Estem emocionats pel futur del Comitè i per a continuar treballant junts per a un futur millor per a tots els infants”, acaba assenyalant un comunicat tramès als mitjans de comunicació.