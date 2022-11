Una tesi doctoral segueix la implantació del projecte de robòtica social de la Salle la Seu d’urgell

Des de fa temps, el Col·legi la Salle de la Seu d’Urgell s’ha distingit per la seva tasca a l’hora de treballar la robòtica amb l’alumnat que presenta necessitats educatives especials. Gràcies a la col·laboració de l’Empresa A. Miquel-Linde, ara fa dos anys es va poder comprar el robot humanoïde NAO, que entre moltes funcions pot ajudar a infants i joves amb dificultats a fi d’afavorir-ne el desenvolupament, l’assoliment dels aprenentatges o la socialització. I, empreses del territori com la companyia elèctrica urgellenca PEUSA, també hi van col·laborar de manera inicial.

Actualment s’ha avançat molt en la introducció d’aquest robot a l’escola amb el Projecte Divintech (Diversitat, Inclusió i Tecnologia). Aquest s’ha engegat amb la implicació de la Universitat la Salle Ramon Llull a Barcelona (URL) i el Campus Madrid de la Salle (UAM). El centre universitari barceloní aporta la seva extensa recerca en tecnologia i robòtica educativa social, mentre que el complex madrileny incorpora l’experiència en psicopedagogia i pedagogia en TEA.

L’objectiu d’aquest projecte és, doncs, comprovar sota la tesi doctoral d’una estudiant de la Universitat la Salle URL, si la introducció del robot ‘Mika’ -nom amb què se l’ha batejat- millora les aptituds i ajuda a superar “les diferents dificultats que presenten els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA) dins la nova metodologia que impulsa la Salle, el Nou Context d’Aprenentatge (NCA)”. Ara fa unes setmanes ja se’n va fer una presentació a les famílies, amb molta participació i implicació, i la mateixa setmana també es va poder explicar personalment el projecte al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, en el marc de la commemoració del 50è aniversari de l’empresa A. Miquel-Linde.

El col·legi, doncs, valora “molt positivament aquest projecte en xarxa amb les dues universitats i totes les possibilitats que s’obren en el camp de la investigació i la robòtica social amb l’alumnat amb TEA, dins el Nou Context d’Aprenentatge, NCA”. Sobretot, amb l’objectiu final de “poder traslladar el resultat d’aquest estudi a tots aquells centres que ho puguin aplicar amb el seu alumnat”.