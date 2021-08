Una quarantena d’imatges de Valentí Claverol plasmen l’Andorra la Vella de primera meitat del segle XX

Andorra la Vella fa una interessant mirada al passat a través de Andorra la Vella, el batec d’un poble, vist per Valentí Claverol, organitzada pel Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració de la Fundació Claverol i que s’ha inaugurat aquest dissabte de Festa Major.

Una quarantena d’imatges del fons de Valentí Claverol -algunes de les quals mai havien vist la llum pública- conformen aquest projecte que mostra com era el dia a dia de la parròquia i l’evolució urbana i social que va tenir al llarg del segle XX. El recull fotogràfic, tot i que es concentra especialment en la primera meitat del segle XX, abraça des del 1908 fins als anys 70. Les primeres imatges pertanyen a Amadeu Bordalba, el fons fotogràfic del qual va ser adquirit per la Fundació Claverol.

A través d’aquest recull es plasma com s’han transformat els carrers i l’entramat urbà d’Andorra la Vella, passant de camins de terra a les estructures viàries grans capaces d’acollir el creixement demogràfic i econòmic que va començar a escalar entre els anys 30 i 50; la transformació d’espais tan emblemàtics de la parròquia com la plaça Príncep Benlloch, la Rotonda i el Centre Històric; i fets històrics rellevants com l’entrada dels Gendarmes al país o el sufragi femení. Una part considerable de la mostra -que es completa amb un catàleg amb textos i recerca fets per Carme Soler i l’historiador del departament d’Arxiu Recerca i Patrimoni del Comú d’Andorra la Vella Joan Lluís Ayala– està dedicada a la gent d’Andorra la Vella d’aquell temps, que vivia amb intensitat els canvis, les tradicions com la Festa Major, el ball del Contrapàs, la vida als barris i a les cases pairals, els inicis de les activitats esportives com el futbol, els infants a l’escola i la construcció d’hotels i serveis per a acollir els primers turistes que començaven a visitar el país.

L’exposició es pot veure al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna fins a l’octubre. Aquesta tarda, la cònsol major, Conxita Marsol, ha ressaltat que aquesta retrospectiva servirà també per a entendre com ha evolucionat la parròquia i el país, i per a fer valdre l’esforç i el treball dels avantpassats, que van saber adaptar-se i anticipar-se als canvis que demanaven els nous temps.

Per la seva banda, Carme Soler, comissària de l’exposició, ha assenyalat el valor que, precisament, té la gent d’Andorra la Vella d’aquells anys en tot el projecte, el fet de sentir de la qual va immortalitzar amb gran detall i sensibilitat el fotògraf Valentí Claverol. És per això que al catàleg que acompanya la mostra s’han volgut incloure relats de ciutadans d’Andorra la Vella com Maria Montanya, Pere Canturri Montanya, Marc Vila Riba, Antoni Santacreu i escriptors anònims del Butlletí de la Societat Andorrana o de l’Andorra Agrícola.

Josep Claverol, president de la Fundació Claverol i fill del reconegut fotògraf, ha posat en relleu la voluntat que en sempre va mostrar el seu pare per a “fotografiar-ho tot” per a mostrar a les generacions futures la història i com era Andorra.

L’acte inaugural s’ha completat amb una reinterpretació contemporània del Contrapàs d’Andorra la Vella feta pel músic i compositor Toni Gibert i interpretada per les violoncel·listes Olga Palou i Carolina Bartumeu, i una projecció de les imatges cinematogràfiques captades per Valentí Claverol.