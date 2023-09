“Un Toyota per a Unicef”, el primer crowdfunding de l’ONG a Andorra

Albert Llovera a les instal·lacions de Toyota Motors Andorra (Unicef)

Avui, dimarts 26 de setembre, s’inicià la campanya “Un Toyota per a Unicef”. Una col·laboració entre Toyota, Unicef i el reconegut pilot de ral·li Albert Llovera. La campanya té com a objectiu recaptar 40.000 euros per la compra d’un vehicle Toyota que formarà part de la flota de vehicles d’Unicef. Aquesta campanya comença avui i finalitzarà el 31 d’octubre on es farà la cloenda a l’estand de la Fira d’Andorra la Vella.

“Accelera per a la infància”, eslògan la campanya, és el primer micromecenatge d’Unicef a Andorra, que busca recaptar fons per a proporcionar vehicles Toyota a Unicef. Aquests vehicles tenen un paper fonamental en la mobilitat d’Unicef per a arribar a infants en àrees remotes, oferir atenció mèdica, educació i oportunitats que poden canviar les seves vides.

Aquesta campanya ha estat possible gràcies a la col·laboració de Toyota Motors Andorra, una de les marques automotrius més grans del món que comparteix la visió d’un futur millor per als infants i de l’ambaixador d’Unicef Andorra, Albert Llovera, reconegut pilot de ral.li que no només destaca al món de l’automobilisme, sinó que també s’ha destacat pel seu compromís amb causes humanitàries.





Com participar-hi:

La campanya “Un TOYOTA per a UNICEF” ofereix diverses maneres de participar:

Fent una donació

Donacions a partir d’un euro a través de la pàgina web www.unicef.ad on es podrà fer la donació amb pagament Visa o transferència bancària als següents números de compte:

ANDBANK

AD31 0001 0000 3042 2550 0100

CRÈDIT ANDORRÀ

AD78 0003 1101 1038 0221 0101

MORABANC

AD60 0007 0019 0000 3213 2011

També, es podran fer les donacions des de Bizum (número ID 07293 sota el concepte “Toyota”).

Compartir en xarxes socials

Ajudant a difondre la campanya compartint-la en xarxes socials animant a altres a unir-se.

Visitant l’estand a la Fira d’Andorra la Vella

Es podrà conèixer el vehicle Toyota en persona a la Fira d’Andorra la Vella que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 d’octubre. Hi haurà l’opció de fer-se una foto amb el vehicle i pujar-la a les xarxes socials sota el hashtag #untoyotaperaunicef.