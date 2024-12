Un Nadal ple d’activitats a Encamp i al Pas de la Casa

Cartell de la programació de Nadal a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

El Nadal continua a Encamp i al Pas de la Casa amb una programació plena de màgia i diversió per a tota la família. Les viles s’han vestit de gala per a oferir noves activitats i sorpreses que fan d’aquestes festes un moment inoblidable. Tant els més petits com els adults poden gaudir fins al 6 de gener de 2025, d’una variada oferta d’esdeveniments pensada per a experimentar el Nadal amb tots els sentits.

Des d’espectacles infantils i activitats lúdiques fins a concerts i representacions per a tots els gustos. També hi ha programades actuacions musicals, activitats a l’aire lliure i molt més per a crear l’ambient festiu perfecte. A més, com cada any, les activitats de Nadal es complementaran amb el Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, que se celebra a la parròquia d’Encamp i que arrenca aquest divendres, 27 de desembre.

La proposta, doncs, es deixar-se envoltar pel Nadal, a Encamp i al Pas de la Casa, un indret on la il·lusió i la tradició es donen la mà per a fer de cada moment una celebració única.





Descarregar aquí tot el programa.