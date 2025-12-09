Un accident d’avioneta deixa quatre joves morts als Pirineus francesos

Quatre persones han mort aquest diumenge en estavellar-se una avioneta als Pirineus francesos, a pocs quilòmetres de la frontera espanyola, a tocar de la Val d’Aran, al departament de l’Arieja, segons han informat mitjans locals. L’aparell es va enlairar de l’aeroclub de Sent Gironç, que va alertar el Centre de Coordinació i Salvament Aeronàutic de Lió perquè no tenia notícies de la seva situació.
La Prefectura de l’Arieja va desplegar un dispositiu de recerca que va incloure un helicòpter de Protecció Civil i un equip de gendarmes i bombers experts en rescats de muntanya, que finalment van localitzar l’avioneta en un lloc de difícil accés i hi van trobar els quatre ocupants sense vida.
Les víctimes són un instructor de vol i tres alumnes de l’escola d’aeronàutica francesa, l’ENAC. Tenien entre 18 i 25 anys.