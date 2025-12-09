El rugby dels All Blacks arriba a Andorra aquest febrer

El Haka Rugby Global farà parada a Andorra aquest 2026 i convertirà l’Estadi Nacional en un espai de formació d’alt rendiment per a joves esportistes. El programa, reconegut internacionalment per integrar la cultura maori amb el rugbi com a eina de creixement personal, ha escollit el Principat per a oferir un dels seus Elite Camps, reservats als entorns que garanteixen qualitat esportiva, seguretat i una base de clubs consolidada. L’arribada d’aquest projecte reforça la posició d’Andorra com a plataforma de desenvolupament esportiu al Pirineu.
El campus combinarà sessions tècniques, treball físic i aprenentatges vinculats a valors com el respecte, el coratge, la disciplina i la cohesió, elements centrals de la tradició maori i del model formatiu d’Haka Rugby Global. A més, els participants tindran l’oportunitat d’aprendre i interpretar la Haka, un component identitari que treballa la confiança i la capacitat d’afrontar reptes individuals i col·lectius.
L’Elite Camp 2026 se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de febrer a l’Estadi Nacional d’Andorra i s’adreça a joves d’entre vuit i setze anys, tant nois com noies. El programa inclou tres dies complets d’entrenaments i activitats estructurades, així como la indumentària oficial de Haka Rugby Global.
Les inscripcions ja estan disponibles al portal oficial de l’organització:
https://hakarugbyglobal.wildapricot.org/event-6426158.