Jocs en català: “Celebrant la natura”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Celebrant la natura”.
Joc pedagògic musical evolutiu per a teixir vincles a partir de les cançons tradicionals infantils que proposa múltiples formes de jugar sense pantalles i que promou la inclusió i la diversitat. El joc “Celebrant la natura” es basa en una sèrie de caixes de cançons col·leccionables que promouen la parla i el desenvolupament integral dels infants d’1 a 6 anys. Cada caixa conté 16 targetes de cançons tradicionals infantils que, a més, formen un trencaclosques. Inclou l’accés a una app amb les cançons i les propostes d’activitats.
“Celebrant la natura” és un joc infantil ben nou ja que s’ha començat a comercialitzar aquest passat octubre. Va destinat als més petits de la casa i el seu fabricant és PetitFolks.
