Última oportunitat del SEP abans de sortir al carrer o fer vaga

Carla Guinot, secretària d’organització del Sindicat d’Ensenyament Públic (AndorraDifusió)

De mitjan febrer fins al juny. Aquest és el termini que el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) s’ha marcat per a aconseguir desencallar les reivindicacions que fa temps que demanen, prioritzant la revisió de les graelles salarials. Sortir al carrer o fer vaga segueix estant sobre la taula, però donen una última oportunitat al Govern per a arribar a un consens.

Fonts del sindicat han demanat a Funció Pública poder accedir a l’estudi que ha fet una empresa externa sobre l’elaboració de les graelles salarials abans que es presenti al Consell de Ministres, però la resposta ha estat negativa. Per tant, la previsió és que l’estudi es presenti i a continuació s’organitzi una taula de treball per a analitzar aquesta proposta a fons. Des del SEP reclamen que se’ls tingui en compte de forma activa i no com a òrgan consultiu.

Des del sindicat també reiteren que el pressupost que es destina a educació és insuficient i que és urgent aconseguir unes millors condicions perquè el sector sigui atractiu i no perdi encara més professionals, tenint en compte que es preveuen moltes jubilacions. Ara mateix no compten amb importants mancances de personal, però asseguren que és un problema que es pot agreujar en qualsevol moment i és per aquest motiu que és crucial tenir una bossa de professionals adient per a cobrir tots els imprevistos que puguin sorgir.

Abans d’iniciar la taula de negociació amb Funció Pública i Educació han demanat una reunió amb el cap de Govern per a actualitzar-li la situació del col·lectiu. El mes vinent també esperen definir el calendari de treball amb els dos ministeris amb la previsió de fer reunions aproximadament cada dues setmanes. A l’assemblea celebrada aquest dimarts han participat una vuitantena d’afiliats d’un total de 600 i, presencialment, han assistit una quarantena de persones.