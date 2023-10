Trobada entorn de “Muertos, ¿quién os ha muerto?”

Portada del llibre “Muertos, ¿quién os ha muerto”, d’Iñaki Rubio

Aquest proper cap de setmana —del divendres 20 al diumenge 22 d’octubre—, Canillo serà el punt de trobada principal de la visita de sis conegudes divulgadores i influenciadores de l’entorn literari a les xarxes socials. Es tracta de María López (Alsondeunlibro), María Aguilera (Cumbres clásicas), Chelo Martín (Moonlightbooks), Noelia Hernández (Herbookss), Laura Blocona (Laubythesea) i Iris Gómez (Dreamer reads), que han estat convidades per l’editorial andorrana Medusa per a participar, entre altres activitats, en la ruta literària entorn del llibre Muertos, ¿quién os ha muerto?

Les activitats del dissabte tindran l’autor andorrà, Iñaki Rubio, com a mestre de cerimònies, guia i narrador principal de la història. L’experiència permetrà a les visitants recórrer diversos indrets que apareixen a la crònica de la família Gastó: Casa Gastó a la Costa de Ransol, el poble de Canillo, la Casa de la Vall i “el passeig de la sentència”, o la Vall d’Incles.

Els editors de Medusa, David Gálvez i Oliver Vergés, han declarat que aquest esdeveniment cultural té múltiples objectius: “D’una banda, donar a conèixer el llibre, l’autor i l’editorial a divulgadores socials espanyoles. Al mateix temps, volem difondre la història i el patrimoni local, sobretot el de la parròquia de Canillo, on se situa bona part de l’acció del llibre. D’altra banda, és una ocasió perfecta per a promoure que aquestes divulgadores es trobin i es coneguin entre elles en un entorn que barrejarà la cultura i el lleure. Si fem les coses bé, esperem generar no només lectores fidels sinó visitants que parlaran del país i hi tornaran.”

L’activitat no s’hauria pogut dur a terme sense la col·laboració desinteressada de múltiples actors del país: el propi autor, Iñaki Rubio, l’editor Jan Arimany de Trotalibros —que realitzarà una activitat amb les assistents diumenge al matí— o la família propietària de Casa Gastó.

Enguany fa 80 anys que es llegia la sentència de pena de mort a Pere Areny. En el marc d’aquest fet que va deixar el país commocionat, s’ha volgut preparar un cap de setmana dedicat a la novel·la Muertos, ¿quién os ha muerto? d’Iñaki Rubio on s’explica amb detall la història dels Gastons.