Terceravia demana un full de ruta per a la reobertura econòmica i la recerca del suport internacional

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha demanat durant la seva intervenció al Consell General la redacció d’un full de ruta que reculli els diferents escenaris que pot tenir Andorra, de positius i d’adversos, i que marqui els recursos econòmics amb els quals compta el país. Josep Pintat ha admès que “sabem que són difícils d’albirar, però és el moment de definir el procés de reobertura i de cercar el suport o l’empatia internacional. En aquest camí ens trobaran”.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari ha assegurat que “la clau és anar a Europa per cercar aquests recursos econòmics”, un procés en el qual els coprínceps han de ser partícips.

Pel que fa a l’examen i votació de la Llei de mesures urgents, en matèria processal i administrativa per la situació d’emergència sanitària de la Covid-19, el grup parlamentari Terceravia ha votat a favor, perquè aquest text “cerca diferents objectius com reprendre activitat jurisdiccional, aportar seguretat jurídica i evitar la desaparició part de teixit productiu i per tant la pèrdua de llocs de treball. Un conjunt d’objectius que des de Terceravia compartim i que indiquen un cert retorn cap a la normalitat”, ha matisat Josep Pintat.

Durant la seva intervenció, el president del grup parlamentari ha assegurat que “hem aportat millores al text, des del context d’urgència, tot i que no deixa de ser una llei tècnica i feixuga”. En aquest sentit, Josep Pintat ha afegit que “des de Terceravia esperem poder tornar el més aviat a la normalitat parlamentària normal i deixar els procediments d’extrema urgència i necessitat”.