La Generalitat de Catalunya licita les obres per a construir una rotonda a la C-13 a Tremp

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la licitació, per un import de 677.000 euros i un termini d’execució de sis mesos, de les obres de millora d’un encreuament de la C-13 al seu pas per Tremp. Aquesta actuació consistirà en la reordenació de la confluència de la travessera amb diversos carrers per afavorir la seguretat de vehicles i vianants i la canalització del trànsit, a l’entorn del quilòmetre 87, al nord del nucli urbà. Es preveu que les obres comencin la tardor vinent.

L’obra consistirà en la reordenació de l’encreuament mitjançant l’execució d’una rotonda, de 28 metres de diàmetre exterior, que englobi l’accés als carrers que incideixen en aquest tram de travessera i a una benzinera. A més dels treballs de formació de la nova rotonda i els ramals de connexió corresponents, les obres inclouran també els desviaments de serveis necessaris, l’adequació de la senyalització i el drenatge, la il·luminació i les mesures d’integració en l’entorn.