El PS considera que no es dona prou solucions als autònoms

La llei de mesures processals i administratives, examinada i sotmesa a votació aquest matí, no ha obtingut el vot favorable del Grup Parlamentari Socialdemòcrata: “Aquesta nova llei conté correccions d’errors greus comesos pel Govern en la llei Òmnibus 2, però que en cap cas corresponen del tot ni al que la formació va demanar, ni al que la ciutadania necessita. S’ha corregit la incompatibilitat dels autònoms per accedir a la prestació, però des del PS volem que els autònoms puguin tenir dret a la prestació definida a la segona Llei Òmnibus des de l’inici de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, i això ha quedat fora de la llei”, ha detallat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. Pel que fa a la prestació, des del PS proposaven un ajut de gairebé 1300€ mensuals, i el que finalment ha aprovat Govern és equivalent al salari mínim: “Aquests 200€ de diferència són importants per als autònoms, perquè han d’afrontar les seves despeses”, ha insistit López.

Durant la sessió, els socialdemòcrates han tornat a demanar el motiu dels greuges dels treballadors per compte propi de la resta de treballadors: “Per què l’Estat assegura el 60% del salari a una persona que cobra el salari mitjà i no a l’autònom que cotitza al salari mitjà?”, ha qüestionat López: “És massa seriós el que ha estat en joc per gestionar-ho com vostès ho han fet”, ha lamentat el president.

Els socialdemòcrates també han volgut mostrar la seva preocupació per l’efecte que pot tenir l’eliminació de la voluntarietat de l’obertura de comerços: “És ben clar que el primer que vol obrir és l’empresari. Si l’empresari entén que és millor retardar l’obertura és perquè perd més diners obert que tancat”, ha exposat López, que ha titllat d’erràtica la política de Govern i ha afegit que la llei de mesures processals i administratives “no es pot dir precisament que sigui un exemple ni de diligència ni de gestió eficient o de bona governança. Una cosa és evolucionar i una altra corregir coses que es veien que estan malament. No optarem pel mal menor. Seguim sent ambiciosos per a la gent d’Andorra, per això vam presentar la proposició de llei: esperem que el Govern emeti criteri i fem plegats una llei millor”, ha insistit el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Finalment, López ha volgut mostrar comprensió cap a la resta de grups que donen suport a Govern: “Entenem que els moments són difícils, que tots treballem sota pressió i en unes condicions excepcionals. No entenem que amb tots aquests antecedents de decisions i explicacions erràtiques com és que rebutgen dia si i dia també la mà estesa que els estem oferint”.