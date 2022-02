TempsxCures destinarà 1,2M€ a les vegueries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

La directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, Núria Vergés Bosch, s’ha reunit aquest divendres amb representants d’ens locals de les vegueries del Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. En la trobada, la directora general ha detallat el desplegament del programa TempsxCures, i ha obert un diàleg per resoldre dubtes i recollir necessitats. “És una política que tenim l’oportunitat de construir conjuntament”, ha dit Vergés a les persones assistents.

TempsxCures corresponsabilitza les administracions públiques de la cura d’infants i adolescents d’entre 0 i 14 anys, finançant serveis d’atenció fora de l’horari escolar. En aquest sentit, la directora general ha destacat que amb la nova política “ens corresponsabilitzem del que fins ara han estat solucions individuals generades en el marc de les famílies, sobretot per part de les dones”. A més, Vergés ha volgut destacar que “és una política que neix per quedar-se, i serà sostenible en el temps”.

El programa ha de servir per ampliar els serveis de cura existents i per crear-ne de nous. Entre altres, TempsxCures podrà finançar casals en períodes no lectius, serveis puntuals de cura en equipaments, espais d’acollida a les escoles fora de l’horari escolar, colònies, campaments, ludoteques o serveis puntuals de cura a domicili. Cada municipi i comarca podrà decidir quines actuacions i propostes s’adeqüen millor a les necessitats de cura del seu territori, des d’un profund coneixement de cada context. “La política es desplegarà a la Catalunya sencera i busca desenvolupar polítiques de proximitat”, ha insistit Vergés.

Més de 20M€ per a tot Catalunya

TempsxCures compta amb un finançament de més de 20 milions d’euros fins a finals de 2022 per a tot el territori català. Els fons es vehicularan a través d’ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i Consells Comarcals.

Les comarques de Lleida rebran 1.007.240,17 euros, i les de l’Alt Pirineu i Aran, 202.193,70 euros. En aquests territoris, l’únic nucli de més de 20.000 habitants és Lleida, municipi al qual es destinaran 377.504,71 euros. Pel que fa als consells comarcals, els imports previstos són: 194.716,87 al Segrià; 107.020,87 a l’Urgell; 106.986,31 al Pla d’Urgell; 103.996,87 a la Noguera; 69.523,27 a la Segarra; 52.001,35 euros a l’Alt Urgell; 50.256,07 euros a la Cerdanya; 47.491,27 euros a les Garrigues; 34.012,87 euros al Pallars Jussà; 29.986,63 a l’Aran; 20.897,35 al Pallars Sobirà, i 15.039,43 euros a l’Alta Ribagorça.

TempsxCures avança en la garantia del dret a les cures com a dret universal i, a la vegada, impulsa el dret a tenir temps, un temps alliberat no només per a la inserció laboral, sinó també per a la participació social i política, la formació o l’oci. És un programa que busca “ampliar els serveis de cura, reduir la pobresa de temps i generar ocupació de qualitat”, en paraules de Vergés.

El programa té en compte la diversitat de contextos, tant pel que fa a les famílies com als territoris. D’una banda, prioritza la prestació de serveis per a famílies monoparentals, dones en situació de violència masclista, dones en situació d’atur de llarga durada, dones de més de 52 anys, dones migrades i famílies amb responsabilitats afegides de cura. De l’altra, la transferència de fons té en compte particularitats territorials com la dispersió geogràfica, la deficiència de la xarxa de transport col·lectiu, la singularitat dels micropobles, les situacions de ruralitat o el risc de despoblament.

Una guia per als ens locals

Per tal de facilitar la implementació del programa TempsxCures a tot el territori de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminismes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han elaborat una guia. El document respon a l’objectiu de resoldre dubtes i acompanyar els ajuntaments i els consells comarcals en el procés de desplegament. Inclou informació sobre els objectius del programa, la tipologia i característiques de les accions i despeses que poden ser finançades, i el funcionament dels processos de justificació i transferència de fons.

Amb aquesta i una altra reunió que s’ha celebrat aquest mateix matí, amb representants d’ens locals de la Catalunya Central i el Penedès, finalitza el desplegament del programa TempsxCures arreu de Catalunya.