Tall puntual del subministrament d’aigua la propera matinada en certs carrers d’Encamp

El Comú d’Encamp ha informat als veïns que degut a unes obres de reparació de la xarxa d’aigua potable, que es realitzaran aquesta propera nit i matinada, s’efectuarà un tall del subministrament d’aigua des de les 23:00 h d’aquest dimarts 9 de juny fins a les 04:00 h de demà dimecres, aproximadament.

El tall del subministrament d’aigua afectarà els següents carrers: c. de la Plana, cruïlla de la Plana fins a la carretera dels Cortals, c. dels Ajustants, c. de la Palanca, c. Avellaners, c. Hort de Godí, c. Torrent de la Canadilla, c. Torrent de l’Avià i c. del Doro.

El Comú d’Encamp agraeix la col·laboració ciutadana i prega es disculpin les molèsties que es puguin ocasionar. Els treballs es realitzaran en l’horari nocturn per evitar la màxima afectació possible.