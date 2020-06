Un projecte de l’INS La Valira de la Seu opta als premis Ecoinnovació de la Fundació Endesa

Una aplicació per mesurar el grau de sostenibilitat en els nostres hàbits diaris, elaborada per l’INS La Valira de la Seu d’Urgell, opta a la nova edició dels premis Ecoinnovació, liderats per la Fundació Endesa en col·laboració amb la Fundació Europea Sociedad y Educación (FESE).

En l’edició d’aquest any han passat a la fase final un total de 118 projectes presentats per 109 centres educatius d’arreu de l’estat espanyol. El certamen es planteja per reforçar l’educació mediambiental dels joves. El proper 29 de juny el jurat farà públics els treballs guanyadors i l’entrega de guardons es farà de manera telemàtica el 2 de juliol.

Tot i les circumstàncies derivades de la crisi de la COVID-19, que ha fet que els treballs s’hagin hagut d’acabar de manera telemàtica, dels 14 projectes catalans que s’havien presentat inicialment, 3 han arribat a la fase final. Així, opten a la quarta edició d’aquest certamen ‘Climometer’, del grup de 3r d’ESO de l’INS La Valira de la Seu d’Urgell; ‘L’Aula Sostenible’, de l’alumnat de cicle formatiu de l’Institut Guillem Catà de Manresa, i ‘Eco-Lògics’ un projecte integral de centre de l’IES Maremar del Masnou.

‘Climometer’

El ‘Climometer’ és una aplicació desenvolupada per 60 alumnes de 3r d’ESO de l’institut urgellenc, organitzats com una empresa en diferents comissions i un objectiu: crear una app que permetés a qui l’usi autoavaluar el seu percentatge de sostenibilitat a través d’un termòmetre. A més, l’aplicació proposa idees i canvis d’hàbits per millorar i ser més ecològic.

Es tracta de la tercera aplicació que desenvolupa aquest centre i, malgrat que no es pot descarregar encara al Play Store, sí que està disponible al web del centre. Des de l’institut destaquen la metodologia de treball, ja que es tracta d’un projecte multidisciplinar on s’impliquen diverses matèries.

Ecoinnovació

Ecoinnovació és un certamen dissenyat conjuntament per la Fundació Endesa i la Fundació Europea Sociedad y Educación, que té l’objectiu de potenciar l’educació i l’interès per al medi ambient del jovent, tot impulsant valors centrats en la responsabilitat, el compromís i la cooperació en la preservació de l’entorn. En l’edició actual, els temes escollits per l’alumnat i l’equip docent han estat la conservació d’ecosistemes aquàtics, terrestres i urbans, i la seva protecció davant d’espècies invasores; solucions tecnològiques creatives per a la reutilització de plàstics i d’altres materials, o el desenvolupament d’auditories energètiques als propis centres, entre d’altres.

El director general de la Fundació Endesa, Alberto Fernández Torres, ha assenyalat que “té un gran mèrit que alumnes i professorat hagin aconseguit finalitzar aquestes propostes en les circumstàncies actuals”. I ha afegit: “Agraïm molt sincerament a tots aquests centres que hagin mostrat tant d’interès i compromís per l’educació i conscienciació mediambiental dels estudiants”.

Sobre la Fundació Endesa

La Fundació Endesa, presidida per Juan Sánchez-Calero, treballa per contribuir al desenvolupament social a través de projectes educatius, de formació per a un lloc de treball, mediambientals i culturals. Els projectes educatius de la Fundació estan orientats, fonamentalment, a fomentar la innovació en l’educació en tots els nivells i a promoure l’excel·lència acadèmica en l’àmbit universitari a través d’ajudes, beques i càtedres.

Sobre la Fundació Europea Sociedad y Educación

La Fundació Europea Sociedad y Educación és una entitat privada i independent que promou la defensa pública de l’educació com a fonament del progrés i desenvolupament de les societats democràtiques. A través del seu Institut d’Estudis Educatius i Socials realitza estudis jurídics, polítics, educatius, econòmics i sociològics, tot obrint espais de reflexió, anàlisi, formació i assessorament a institucions i entitats tant públiques com privades. A través de la seva col·laboració amb la Fundació Endesa, fa que tant els joves com l’educació siguin protagonistes i actors d’una nova cultura ecològica, compromesa i responsables.