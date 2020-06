El PS anirà al Tribunal Constitucional si no rep els comptes de BPA

Després de rebre diverses negatives per part de l’AREB amb relació a les demandes d’informació, el Conseller General del Partit Socialdemòcrata, Quim Miró, ha llançat una advertència al Govern aquest matí durant la roda de premsa: “Si no rebem la informació de comptes i balanços entre el 2014 i el 2018 amb el recurs d’empara, ens veiem obligats a recórrer al Tribunal Constitucional. Fer una demanda és l’únic recurs que ens queda”, ha lamentat Miró, sempre que ” la resposta torni a ser negativa”

Durant la roda de premsa, el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha tornat a denunciar el secretisme entorn el cas BPA, i ha recordat que el Tribunal de Comptes també està reclamant aquesta informació. “Tal com preveu la llei, les informacions, dades i documents relatius a la societat BPA ja no són de caràcter reservat”. Així ho han volgut remarcar els socialdemòcrates, que continuen demanant els comptes dels exercicis del 2014 al 2018, recordant que el Ministre Eric Jover va explicar en sessió parlamentària que els comptes de BPA van ser auditats i dipositats al registre de societats el 25 d’octubre de 2019: “el fet de dipositar els comptes al registre públic fa que aquests ja no siguin de caràcter reservat”, aclareixen des del PS.

El Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Joaquim Mirò, ha tornat a insistir que “BPA és una societat privada de titularitat pública. Al mateix temps, recordem que BPA està sotmesa a l’aplicació de la llei general de finances públiques i a la llei del tribunal de comptes”. És per aquest motiu que els socialdemòcrates han demanat l’empara per tal que a través de la Síndica General es requereixi de nou al Govern perquè doni just compliment i resposta documentada a les demandes d’informació i preguntes escrites demanant el lliurament d’informació dels comptes que va formular el grup parlamentari el novembre de 2019.