Stop JJOO considera que se segueix destinant recursos a la candidatura catalana als Jocs d’Hivern

Stop JJOO considera que la Generalitat segueix destinant recursos públics per a “aplanar” la presentació d’una candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern. Malgrat que aquests dies fonts del Govern català han assegurat que aquest projecte es queda ara per ara en punt mort, sense que s’hagi fet encara la consulta a la població de l’Alt Pirineu i Aran, la plataforma contrària a l’esdeveniment creu que algunes de les inversions planificades a estacions d’esquí i muntanya pirinenques tenen l’objectiu de preparar aquests complexos per si la proposta tira endavant en el futur.

En una roda de premsa a la Seu d’Urgell, Marta Ramírez, membre d’Stop JJOO, ha afirmat aquest divendres que “s’estan realitzant inversions milionàries a través dels pressupostos de la Generalitat i també a través de subvencions públiques per part del Departament de Territori”, les quals creu que estan “especialment destinades a les estacions d’esquí privades del Pirineu”. Concretament, segons assegura Ramírez, “els darrers dos anys s’han destinat 4,2 milions d’euros a aquestes estacions i aquest any es preveu repartir-hi 1,5 milions”.

La portaveu també ha criticat la inversió feta a la Molina -que forma part de Ferrocarrils de la Generalitat- per a recuperar la pista negra Barcelona, en la qual s’hi ha invertit 3,5 milions per a millorar l’oferta de pistes al sector de la Tosa d’Alp, amb un traçat que ja formava part de l’estació cerdana a mitjan segle XX. En aquest sentit, el col·lectiu admet que rebutgen que se segueixi invertint en la modernització de les estacions d’esquí i justifiquen aquest rebuig perquè “no hi ha hagut cap consulta a la població del Pirineu i, en principi, la candidatura olímpica està aturada”.

De la seva part, el portaveu d’Stop JJOO, Bernat Lavaquiol, opina que “no té sentit dopar amb diners públics les estacions d’esquí privades per a fer neu artificial”, perquè creu que “és una incongruència en un moment d’emergència climàtica i en què amb la factura de la llum”, augura, “molta gent passarà fred aquest hivern”. Lavaquiol critica que es destini un ajut a Baqueira Beret perquè “els seus propietaris apareixen a la llista de les cent persones més riques d’Espanya”. El també regidor de la CUP a la Seu d’Urgell creu que això contrasta amb que “s’està deixant abandonada l’agricultura i la petita indústria del Pirineu”.

Segons Bernat Lavaquiol, actualment “al Pirineu hi ha un clam per a diversificar l’economia”. I hi afegeix que la Generalitat ha pres nota d’aquesta reclamació, però considera que “a l’hora de la veritat segueixen apostant només” pel que qualifica de “monocultiu turístic”. En aquest sentit, hi afegeix que, des del seu punt de vista, caldria “planificar quins sectors ens ajudaran a adaptar el territori al canvi climàtic i generaran feina estable al llarg de tot l’any”. Una opció que Lavaquiol creu que “passa per l’agricultura, la ramaderia i una petita indústria de transformació associada a allò que produeix el nostre entorn”.