Situació estable a l’Alt Urgell pel que fa a la COVID-19

L’Alt Urgell manté aquesta setmana una situación estable pel que fa a l’aparició de nous casos de COVID-19, en contrast amb el fort rebrot que hi està havent en zones com la plana de Lleida i l’àrea urbana de Barcelona.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha informat que a la residència de gent gran d’Oliana ja han fet l’estudi de contactes i de moment no hi ha aparegut cap nou cas. Tots els positius detectats la setmana passada (26 entre residents i professionals) segueixen bé i cap d’ells ha hagut d’ingressar a l’hospital. La setmana vinent es faran noves proves PCR, per la qual cosa Fàbrega adverteix que “seria normal” que aparegui algun altre positiu. En aquest sentit, matisa que és important fer aquest cribatge per poder aïllar els contagiats.

Pel que fa específicament a la Seu, aquesta setmana només s’ha diagnosticat un nou positiu, que està aïllat a casa i en bon estat de salut. El Sant Hospital es manté des de fa setmanes sense cap ingressat ni cap cas pendent de resultat.

Mascareta, distància i rentat de mans

Malgrat aquesta bona situació –sobretot en comparació amb d’altres zones de Catalunya- des del Sant Hospital insisteixen en la necessitat de mantenir les mesures elementals de protecció individual, tant per prevenir contagis com per evitar ser-ne víctima. El centre mèdic de la Seu ha alertat que molts dels nous contagiats són gent jove. El batlle urgellenc recorda la importància que tothom, sense excepció, compleixi amb les normes de fer servir la mascareta en espais públics, mantenir la distància entre persones i rentar-se les mans de manera freqüent, com també evitar la presència en aglomeracions de gent. Demanen especialment que es compleixin aquestes normes en les activitats que ara s’estan recuperant, com són el mercat setmanal i la programació cultural.

Jordi Fàbrega conclou que “aquesta pandèmia canvia dia a dia i anem seguint la situació de totes les regions minut a minut”, però subratlla que “ara mateix al Pirineu estem amb una xifra de contagis i de transmissió del virus prou baixa” i que tant l’Alt Urgell com la regió de l’Alt Pirineu i Aran “és un territori segur par gaudir d’uns dies de descans”.

Per això, des de l’Ajuntament de la Seu i des del Consell Comarcal alturgellenc s’han sumat aquesta setmana a la petició que les administracions superiors i els grans mitjans de comunicació informin amb rigor sobre els focus de contagi. En aquest sentit, lamenten que ara, a nivell turístic, la inèrcia habitual de vincular constantment el Pirineu amb Lleida està fent mal a la imatge i a les reserves de les comarques pirinenques.

L’Ajuntament de Tremp reprendrà l’atenció presencial dilluns

L’altra banda, l’Ajuntament de Tremp ha comunicat aquest divendres que dilluns vinent, dia 20, ja tornarà a recuperar l’atenció presencial, que es va suspendre ahir dijous com a mesura preventiva perquè un treballador d’oficines del consistori havia donat positiu de COVID-19. L’administració trempolina ha informat que ha reorganitzat el personal per poder garantir que se seguirà fent tots els tràmits habituals. Per poder accedir a l’edifici municipal, cal demanar cita prèvia al telèfon 973 650 005 o bé, preferentment, al web citaprevia.ubintia.com/tremp.