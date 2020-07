La policia registra 56 infraccions en les dues primeres jornades de mascareta obligatòria

56 expedients d’infracció per saltar-se l’obligatorietat de la mascareta. És el balanç dels dos primers dies des que ha entrat la normativa, que persegueix evitar el màxim de contagis per coronavirus després dels rebrots detectats.

Les primeres constatacions d’infracció per part la policia per contravenir les normes relacionades amb l’obligatorietat de la mascareta no s’han fet esperar. 23 dimecres, el primer dia d’entrada en vigor. I 33 aquest dijous.

Una trentena per no dur-la, però també moltes per un ús inadequat. També per al cinc ciclistes que no anaven protegits en zona urbana. I tres infractors dins d’un vehicle, ja que quan es va acompanyat amb persones no convivents s’ha de fer ús de la mascareta.

Les sancions econòmiques, de cent euros quan es comet una primera infracció i més elevades si s’és reincident, no s’abonen a l’acte.

La policia o els inspectors de Salut recullen les dades de l’infractor i són els encarregats d’obrir un expedient sancionador que depèn de la llei de sanitat i que ha de seguir el seu curs administratiu.

Des de l’executiu s’insisteix que aquesta mesura de protecció és clau per prevenir contagis i que s’hi destinaran esforços perquè es compleixi a través dels controls policials. Sobretot tenint en compte l’arribada fluida de visitants tant des d’Espanya com des de França.