S’inaugura a l’hospital l’àrea infantojuvenil de salut mental

Visita a les noves instal·lacions de l’àrea de salut mental per a infants i joves (AndorraDifusió)

Separar l’àrea de salut mental d’adults de la infantojuvenil era un vell projecte del SAAS, que finalment s’ha pogut tirar endavant. La quarta planta ja disposa d’una zona exclusiva per a infants i joves, que inclou sis habitacions individuals, dues més que abans, i un hospital de dia per a deu pacients, a banda d’espais comuns com una sala per a fer exercici físic i una aula per al docent que fa el seguiment acadèmic dels interns.

Meritxell Cosan, directora general del SAAS, ha destacat que aquest projecte feia temps que s’esperava, i que ara es millora la qualitat de l’atenció en separar les àrees de salut mental infantojuvenil i adulta. Per la seva part, la ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat la importància d’aquest canvi per al benestar dels infants i joves, subratllant que representa un salt qualitatiu en la seva atenció.

L’espai, inaugurat aquest dimarts, està operatiu des del novembre. Des de Salut s’espera que el servei de salut mental estigui totalment enllestit a l’estiu, quan entri en funcionament el nou espai ambulatori a l’edifici el Ròdol, cosa que comportarà un augment de personal.