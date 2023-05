Imatge del simulacre d’accident de trànsit al túnel del Cadí (Govern.cat)

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i la concessionària Túnels Barcelona Cadí han organitzat aquesta passada matinada un simulacre d’accident de trànsit amb posterior incendi i una vintena d’afectats a l’interior del túnel del Cadí.

El simulacre ha tingut com a objectiu avaluar el pla d’autoprotecció (PAU) de la instal·lació, així com la coordinació entre els diferents actors implicats i la comunicació i transferència d’informació entre aquestes estructures.

Amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte sobre el trànsit de la carretera, el simulacre s’ha realitzat de nit, iniciant-se a les 00:00h i amb una durada fins les 3:30 hores des de la preparació al desmuntatge final de l’operatiu.

La carretera C-16 en aquest punt ha estat tallada al trànsit, i s’ha informat als conductors a través dels panells i la pàgina web del Servei Català de Trànsit i de la concessionària.





Desenvolupament del simulacre

El simulacre ha consistit en l’accident d’un vehicle a l’alçada del punt quilomètric 126,5 de la C-16 a l’interior del túnel del Cadí que circulava en sentit nord, simulant el trànsit habitual d’un dia al matí.

El vehicle accidentat s’ha incendiat i no s’ha pogut apagar amb els mitjans propis del túnel. A conseqüència de l’accident i posterior incendi, s’han hagut d’evacuar 28 usuaris de la via (els figurants estaven distribuïts al llarg del túnel).

Un cop la sala de control del túnel ha rebut l’avís de l’accident, s’ha realitzat una primera trucada al telèfon d’emergències 112 per a comunicar immediatament tota la informació disponible sobre la situació, incloent l’impacte que aquest ha tingut sobre les persones afectades. Tot seguit, s’ha contactat amb el CECAT de Protecció Civil per a transmetre o ampliar la informació proporcionada anteriorment sobre l’accident. També s’ha informat de l’activació del Pla d’Autoprotecció (PAU) i de les accions que els equips d’actuació del túnel han dut a terme en resposta a l’emergència. Quant al personal del túnel del Cadí, hi han participat 17 persones.

Els Bombers de la Generalitat han posat en pràctica el control de les zones d’intervenció, la gestió de la informació i la seguretat i la coordinació de les accions entre les diferents agències participants. També s’ha practicat l’estratègia d’una actuació on no és possible l’extinció directa del foc a causa de la presència d’un sac de sodi sobre el qual llençar aigua és perillós. Els recursos destinats han consistit en 11 vehicles, 7 dels quals han estat d’aigua, 1 de salvament i 3 de transport de personal.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l’assistència sanitària als 28 afectats del simulacre. Una vegada s’ha rebut l’activació per part del 112, diverses unitats del SEM s’han adreçat a les dues boques del túnel, tant a la banda del Berguedà com a la de la Cerdanya.

Quan els bombers han permès l’accés dels equips assistencials del SEM, s’han habilitat 2 àrees sanitàries, una a la boca nord i l’altra a la sud, des d’on s’ha iniciat el triatge bàsic START que ha permès distingir els pacients que requerien una atenció immediata dels que necessitaven assistència amb menys urgència. A continuació, s’ha practicat el triatge META per a oferir un tractament inicial i la possibilitat d’evacuar als afectats a l’hospital adient en funció de la gravetat i la patologia.

El SEM ha participat al simulacre amb més de 25 professionals i 12 unitats, entre elles, 3 unitats de Suport vital Avançat (SVA), 5 de Suport Vital Bàsic (SVB), 1 Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), 1 equip de psicòlegs, un comandament i la Unitat de Coordinació Operativa (UCO).

Els Mossos d’Esquadra, com a responsables del grup d’ordre, s’han encarregat dels controls de seguretat per a garantir l’accés al túnel dels diferents operatius, i han col·laborat en el tall del trànsit al túnel.

Els mossos han mobilitzat dues patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Puigcerdà; una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Berga; un comandament de Berga; una patrulla de trànsit del Manresa i dues patrulles de trànsit de la Seu d’Urgell. En total han mobilitzat 13 efectius.

Protecció Civil de la Generalitat ha participat a l’exercici amb el personal de l’Operativa Territorial de Protecció Civil a la Catalunya Central i amb l’equip de guàrdia del CECAT, fent el seguiment i l’atenció de les persones afectades.

Els figurants del simulacre han estat alumnes de l’escola Joviat de Manresa i de l’Institut de Vic del Curs de Formació de Grau Mitjà de Tècnic d’Emergències Sanitàries.





La infraestructura del Túnel del Cadí

El túnel del Cadí té una longitud de 5 km i disposa d’un carril per sentit de la circulació. Està dotat també d’una galeria d’evacuació que discorre al llarg del túnel i de 19 sortides d’emergència que connecten amb la galeria. Aquestes sortides estan pressuritzades i disposen de càmeres, megafonia i monitorització des de la sala de control del túnel.

Per altra banda, el túnel compta amb una xarxa d’hidrants i 61 boques d’incendi equipades amb mànegues. També compta amb un sistema de detecció d’incidents DAI i un sistema de ventilació i extracció de fums, tot monitoritzat des de la sala de control.

La concessionària disposa d’un pla d’autoprotecció (PAU) que fixa els protocols a seguir en cas d’emergència, tant a nivell d’operativa interna com de coordinació amb els serveis d’emergència externs amb qui es treballa sempre de forma coordinada.