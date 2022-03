Sílvia Cunill, nova presidenta del Consell d’Administració de l’AREB

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, l’ordre ministerial per la qual es nomena Sílvia Cunill com a nova presidenta del Consell d’Administració de Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).

Aquesta ordre ministerial entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Jover ha posat en relleu la “dilatada experiència” de Sílvia Cunill en el sector bancari andorrà i ha apuntat que “de ben segur que tindrà la capacitat per liderar l’agència”. El ministre ha destacat, a tall d’exemple, el càrrec de Cunill com a directora regional de l’EFMA (European Financial Management Association).

Josep Capella i Maanan Aouraghe, vocals a l’AFA

D’altra banda, també s’ha aprovat la proposta de nomenament de dos nous membres com a vocals del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Es tracta de Josep Capella i de Maanan Aouraghe i, ara, la proposta de l’Executiu es traslladarà al Consell General, que haurà de votar el seu nomenament.

Jover ha destacat la trajectòria de Capella, amb un perfil “centrat en el món de les assegurances i una dilatada experiència internacional”. Sobre Aouraghe, el ministre ha posat en relleu la seva experiència en el sector de la comptabilitat i de les finances. “Incrementem i millorem el nivell tècnic de la institució”, ha clos.