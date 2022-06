Sílvia Calvó i Marc Rossell participen a la conferència d’Estocolm+50

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, han assistit aquest dijous i divendres a la conferència internacional Estocolm+50 que se celebra a la capital sueca. La trobada commemora els cinquanta anys de la celebració de la Conferència de les Nacions Unides al 1972 que va permetre posar, per primera vegada, al centre del debat polític l’acció ambiental i avançar en aquest aspecte.

Els més de 120 països assistents van adoptar una sèrie de principis sobre el medi ambient, entre ells la Declaració d’Estocolm i el Pla d’Acció per al Medi Humà. En l’actualitat el món s’enfronta a tres grans reptes que amenacen el seu futur: el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat i la contaminació. Per aquest motiu, la problemàtica tractada el 1972 és més vigent que mai i cal accelerar la implementació de mesures i accions polítiques per una transició mediambiental, social i inclusiva. Així ho ha ressaltat la ministra Calvó en la seva participació en el plenari.

Durant el seu discurs, la ministra s’ha referit a la necessitat d’impulsar i implantar un canvi de model de consum, ja que l’actual és responsable del 90% de les problemàtiques mediambientals. En aquest punt, Calvó ha explicat que Andorra, actualment, està a punt d’aprovar una llei que impulsa un nou model d’economia circular que fixa els objectius i accions concretes per lluitar contra el malbaratament alimentari, per reduir la generació de residus i per impulsar un canvi de model de consum.

“Andorra, com a país de muntanya, és testimoni directe de l’impacte que té el canvi climàtic sobre els hàbitats i la petjada que deixa el model de consum a la biodiversitat. Per aquest motiu, treballem per aconseguir la neutralitat carboni el 2050, per incrementar la producció d’energia provinent de fonts renovables, així com també aquesta aposta decidida pel nou model d’economia circular”, ha ressaltat Calvó.

Precisament, en relació a les noves polítiques de sostenibilitat, la ministra ha defensat que totes les accions encaminades a fer front al canvi climàtic són el perfecte exemple “d’inversions que ens ajuden a ser més sostenibles i inclusius i més preparats per un futur millor”. La conservació del medi natural “no ha de ser vista com una despesa sinó com una inversió segura, responsable i necessària”.

Una inversió que Calvó té present que no es podrà fer sense la implicació i participació del col·lectiu més jove de la societat. Per aquests motius, la ministra ha apuntat que “no seria just arribar tard a les oportunitats que va crear la reunió d’Estocolm al 1972, ni buscar excuses per no actuar en favor d’un planeta saludable. Andorra s’hi compromet”.

La implicació pública en l’Agenda 2030

Per la seva banda, el secretari d’Estat participarà aquest divendres al diàleg interactiu ‘Accelerar la implementació de la dimensió ambiental del desenvolupament sostenible en el context de la dècada d’acció i lliurament per al desenvolupament sostenible’. En la seva intervenció, Marc Rossell aproparà a la comunitat internacional, entre altres, la implicació del sector públic andorrà a l’assoliment de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La recent aprovació de la Llei de contractació pública té en compte, per primera vegada, ítems de sostenibilitat, per així fer de palanca i acompanyar al sector privat en el canvi necessari per a un desenvolupament sostenible, fomentant l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic.