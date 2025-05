S’estrena l’app “Mou-te amb l’elèctric” per a facilitar la càrrega a la via pública

El gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora (FEDA)

FEDA Solucions ha posat en funcionament la nova aplicació Mou-te amb l’elèctric, per facilitar l’ús i la gestió dels punts de càrrega de vehicles elèctrics tant en la via pública com en establiments adherits. Aquesta nova aplicació permet als usuaris localitzar punts de càrrega, iniciar i finalitzar recàrregues, consultar l’històric de consums, descarregar factures i gestionar incidències de manera directa i centralitzada.

El gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, ha destacat que amb aquesta iniciativa es vol fer un pas més per a impulsar la mobilitat sostenible al país i donar resposta a les necessitats d’un parc de vehicles elèctrics cada vegada més extens. Els nous serveis tenen com a objectiu millorar l’experiència de l’usuari, oferir més transparència i facilitar una gestió més eficient dels punts de càrrega.

Fins ara, les modalitats de càrrega disponibles als punts de la via pública eren el codi QR que es troba als carregadors, per a carregar a través d’un portal web; o el clauer de FEDA Solucions. Amb la nova app s’incorporen noves funcionalitats a més de la gestió de la càrrega, com la consulta de l’històric de càrregues, la descàrrega de factures, un canal d’atenció directa de les incidències i la integració amb els actuals clauers de FEDA Solucions per a fer servir el saldo disponible.

A més, per a promoure’n l’ús, la tarifa que s’aplicarà a les càrregues fetes amb l’aplicació serà la tarifa preferent que actualment tenen els usuaris amb clauer de FEDA Solucions. Cal afegir que el càlcul tarifari es passa a fer per minuts enlloc d’hores, un fet que a la pràctica ha fet que la tarifa s’actualitzi lleugerament a la baixa per al total de càrrega del vehicle.

Actualment, la xarxa Mou-te amb l’elèctric compta amb més de 2.100 usuaris actius amb clauer de recàrrega de FEDA Solucions; 44 punts de càrrega a la via pública i més de 40 establiments amb carregadors connectats a la plataforma. En aquest sentit, FEDA Solucions promou la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics en establiments comercials, hotelers i d’altres, que també es poden trobar en l’aplicació.