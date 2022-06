S’aprova la modificació del Reglament del Cos de Banders

Aquest dimecres s’ha aprovat la modificació del Reglament del Cos de Banders. Les modificacions tenen per objectiu actualitzar el reglament actual i posar-lo en consonància amb els preceptes que actualment demanda la Llei del Cos de Banders, aprovada pel Consell General l’octubre de l’any passat. El nou text s’adapta a la realitat actual del cos i millora el funcionament i l’exercici de les funcions que té encomanades.

En la regulació del Cos de Banders s’han tingut presents els requeriments, propostes i aportacions dels membres del Cos, així com les aportacions de la Comissió de Personal. Per raons de seguretat jurídica i per a una millor comprensió, s’ha considerat adient publicar una modificació íntegra del text del Reglament i derogar els textos anteriors.

La modificació del reglament té per objecte millorar la imatge i professionalitat dels membres del Cos i la seva seguretat, així com actualitzar els requisits d’accés i el Comitè Tècnic de Selecció. En aquest punt, s’introdueix la figura del Comitè Mèdic i la periodicitat de les revisions mèdiques obligatòries.

També es regula el funcionament intern d’acord amb les noves exigències, el material col·lectiu, individual i l’ús de les armes i mitjans coercitius. Així, i per incrementar la seguretat del cos, s’incorpora la necessitat del treball en parella com a norma general i segons les necessitats del servei.

A més, també s’actualitzen les disposicions dels vehicles del Cos de Banders d’acord amb la normativa vigent del Codi de la circulació. Per acabar, l’aspecte multidisciplinari de la tasca dels banders i l’augment constant dels requisits tècnics per a desenvolupar-la fan necessària la introducció de noves especialitats.

Aquestes noves especialitats són un conjunt de tasques que, atesa la seva dificultat tècnica, comporten un nivell superior tant de competències com de formació inicial i continuada de les persones que les han d’efectuar. En aquest sentit s’incorporen el concepte d’especialitat, els requisits per a aspirar a una especialitat, les remuneracions i els tipus i la classificació de les especialitats.