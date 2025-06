S’aprova el Reglament de caça que permet actualitzar la normativa per a adaptar-la a la pràctica actual

Un exemplar d’isard (SFGA)

Amb l’objectiu d’aconseguir una millor gestió de les poblacions de les espècies que es poden caçar, el Govern ha aprovat el nou Reglament de caça que permet desplegar la Llei de caça que el Consell General va aprovar fa pocs mesos. “Actualitzem el text per a adaptar-lo a la nova situació actual de la caça i per a impulsar una pràctica més respectuosa amb els altres usuaris de les muntanyes”, ha ressaltat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha explicat que el text legal s’ha treballat i consensuat amb Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i amb més de 250 caçadors del país.

Els canvis més rellevants van vinculats a la caça de l’isard. Entrant al detall, el nou procés de sol·licitud inclou la possibilitat d’escollir la modalitat de poder caçar aquesta espècie de forma individual, tot mantenint la modalitat de colla, fins ara l’única opció vigent. Aquesta modalitat de colla haurà de ser com a mínim de 6 membres. També és novetat que el sistema de marcatge (anelles) seran personals i intransferibles, fet que permet un major control i incrementa la responsabilitat que ha de tenir la persona caçadora. En el cas que una persona no obtingui captura de l’espècie, aquesta és prioritària per a la temporada següent i la prioritat es manté i s’acumula en les temporades successives fins a obtenir la captura. Aquest supòsit només s’aplicarà en el cas que sol·liciti la llicència cada temporada de forma ininterrompuda. Aquest nou sistema funcionarà durant la setmana de l’isard –que se celebra al setembre–. El sistema de recompte d’exemplars d’isards que es podran capturar es manté com l’actual.

Casal ha explicat que aquest canvi en el repartiment d’anelles permet reajustar el sistema actual i garantir que els caçadors guanyadors del sorteig siguin els que realment duguin a terme la pràctica, sense que això suposi validar més nombre de captures.

Així, i per a evitar la pressió excessiva sobre l’espècie en terreny cinegètic comú, el reglament també incorpora la novetat de poder capturar isards dins dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella. En aquest cas, la caça en aquests espais s’iniciarà a l’octubre i s’haurà de comunicar un dia abans d’anar a caçar, així com la zona per la qual es vol accedir al vedat. Les captures permeses en aquests espais es restaran de les permeses durant la setmana de l’isard. A més, les captures se sortejaran per edat de les peces, atenen que se sortejarà anelles d’isards juvenils i adults, ja que es tracta de caça dins d’un vedat i ha de ser més responsable.





Menors acompanyats i comercialització de la carn

El nou reglament crea el permís de caça, que substitueix el carnet de caçador que hi havia actualment. Per a les persones caçadores menors d’edat (16-18 anys) caldrà que sempre vagin acompanyades d’un major d’edat, i aquest haurà de tenir el permís de caça vigent, fet que fins ara no era necessari. També s’haurà d’especificar de forma prèvia quines seran les quatre persones que estaran autoritzades per a acompanyar el menor.

Un altre punt que també desplega el reglament és la possibilitat de poder comercialitzar la carn de caça. El text especifica que serà el Cos de Banders qui n’asseguri la traçabilitat cinegètica de les peces i en farà el marcatge i la identificació. Ara, es continua treballant amb el Ministeri de Salut per a desplegar la normativa relativa a les garanties sanitàries, que permetrà l’inici del procés de comercialització.

El text també regula la utilització de gossos per a buscar peces ferides (cabirols i muflons) en dies que la batuda està permesa, sense haver d’avisar al Cos de Banders. Fora de batuda sí que cal avisar al Cos de Banders i per a la caça dels isards s’ha d’avisar sempre. Per a les batudes administratives impulsades pel Govern s’han establert mesures per a indemnitzar els danys que puguin patir els gossos que hi participin (mort de l’animal causada per les espècies autoritzades a la batuda o ferides de l’animal).

Finalment, es permet la utilització de reclams sonors d’accionament manual, prohibint explícitament els aparells electrònics i s’ha regulat la utilització dels aparells per a operacions de regulació amb tir nocturn com el moderador de so, les fonts lluminoses i els visors tèrmics.