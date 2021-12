Sant Julià presenta un pressupost de 17,3 milions per al 2022

El Consell de Comú Sant Julià de Lòria ha viscut aquest dimarts la darrera sessió del present any que ha servit, entre d’altres temes, per repassar la situació pressupostària del tercer trimestre i per donar llum verd als comptes per a l’exercici 2022. Així, l’estat dels primers nou mesos del 2021 presenta un superàvit d’1,2 milions d’euros, mentre que el proper any els comptes s’enfilen fins els 17,3 milions el que suposa un increment del 13% respecte els presentats a principis del 2021. El grau d’execució del present exercici és de prop del 67% i l’endeutament se situa en 17,6 milions un 123% del total del sostre que fixa la llei.

En una sessió que, malgrat tenir 16 punts a l’ordre del dia, ha transcorregut amb certa celeritat, els únics punts de fricció entre majoria i oposició han estat aspectes puntuals dels comptes i la conveniència o no de construir una plaça elevada a la zona de Les Arades. El cònsol major, Josep Majoral s’ha referit a la liquidació dient que “no ens ha sorprès perquè hem estat treballant tot l’any amb un criteri de prudència i de contenció”.

Un cop més, l’aportació a la societat Camprabassa ha estat una de les discrepàncies entre tots dos grups. La consellera de la minoria Maria Àngela Aché s’ha felicitat que enguany l’aportació sigui “només de mig milió d’euros”, però ha mantingut que “any rere any el Comú va posant diners i creiem que mai els podrem recuperar”. Per la seva banda, Majoral ha minimitzat la xifra en dir que “és un import similar a les aportacions que es fan a les altres societats Escola Bressol i Sasectur” i ha manifestat que “l’objectiu és que a finals del mandat no s’hagi d’aportar res més i crec que és totalment assolible vist l’evolució que està fent la societat”.

En la sessió també s’ha aprovat una ordinació de crèdit extraordinari per finançar la construcció d’una plaça i les obres de prevenció per risc d’inundabilitat a la zona de Les Arades, així com també l’adjudicació dels treballs per un import de poc més d’un milió d’euros. Desperta Laurèdia ha qüestionat la idoneïtat de la iniciativa en dir que “el nostre projecte és la renovació del Prat Gran fent un aparcament soterrat i embellint tota la zona”. El cònsol ha fet incís en que en aquesta obra hi ha una part necessària per la seguretat de la ciutadania, com és el risc d’inundació en cas de crescuda del riu, i una altra que permet guanyar un espai públic que de ben segur servirà “per donar vida a una part del poble que sempre ha estat descuidada”. I ha recordat que “el Govern d’Andorra ha donat suport al projecte qualificant-lo com una obra d’interès nacional”. En relació al Prat Gran, Majoral ha anunciat que “ben aviat sortirà un concurs públic per veure quina és la viabilitat de fer una residència universitària, un aparcament i un espai polivalent” en un terreny que és l’únic cèntric que és propietat del Comú. La sessió s’ha celebrat de forma mixta amb els cònsols i sis consellers asseguts als seus bancs, i tres fent seguiment de la mateixa de forma telemàtica.