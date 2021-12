L’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta els pressupostos pel 2022, “els més expansius del segle XXI”

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posarà en consideració dels grups polítics municipals durant el plenari que se celebrarà aquest dimarts a les set del vespre el pressupost municipal per l’any 2022 que és de 19.530.782,04 euros, i un de global de 24.500.000 euros.

Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, explica que el pressupost municipal per l’any vinent “té tres objectius que són: la cobertura dels més vulnerables, amb més despesa social i una forta aposta per l’habitatge social, la recuperació econòmica i promoció de la ciutat, i un important Pla d’Inversions on es donarà total prioritat al projecte d’INEFC Pirineus i a la millora de la via pública”. Viaplana afegeix que aquests objectius es porten a terme gràcies a “un bon govern, és a dir, gestionant bé els recursos municipals i treballant per aconseguir recursos externs”.

L’alcalde urgellenc remarca que tot i ser el pressupost més expansiu del segle XXI, és sobretot, gràcies a l’increment dels recursos aconseguits externament a través de subvencions, ja que els ingressos propis augmenten uns 780.000€ (la majoria de la participació als tributs de l’estat). Viaplana subratlla que aquest pressupost manté totes i cadascuna de les partides vinculades a programes de cohesió social i de promoció de la ciutat i recuperació econòmica.

Per la seva part, el vicealcalde i regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, explica tots els detalls del pressupost que es portarà a consideració al plenari aquesta tarda.

Com a punts remarcables del pressupost municipal pel 2022, Fàbrega assenyala:

1. És el pressupost més expansiu de tot el segle XXI, tant pel que fa al propi Ajuntament de la Seu d’Urgell, com per les empreses municipals, amb un increment, respecte al 2020, d’un 33%.

2. Es consolida el projecte d’INEFC Pirineus amb la construcció de l’edifici docent, amb una inversió de 4.750.000 €, dels que només un 19% són recursos propis de l’Ajuntament. La resta, un 81%, prové de la subvenció compromesa per part de la Diputació de Lleida.

3. Hi ha una aposta clara en les partides socials, per fer front a l’actual situació derivada de la pandèmia de la COVID19, garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, amb 3 eixos clars:

Una aposta clara per l’habitatge social , amb la construcció o rehabilitació de 16 habitatges per a l’ús social , amb una inversió global de 1.850.000 € entre la construcció de 10 habitatges a l’edifici de Cal Pensament i la compra i reforma de 6 habitatges a l’edifici situat al carrer Iglesias Navarri. De tota aquesta inversió, un 32% és assumida per l’empresa del tercer sector Hàbitat 3, en virtut del conveni signat amb ells aquest any 2021.

, amb la construcció o rehabilitació de , amb una inversió global de 1.850.000 € entre la construcció de 10 habitatges a l’edifici de Cal Pensament i la compra i reforma de 6 habitatges a l’edifici situat al carrer Iglesias Navarri. De tota aquesta inversió, un en virtut del conveni signat amb ells aquest any 2021. Un increment del 27% de les partides destinades al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell , sobretot per finançar el nou contracte programa (que ha d’incrementar els serveis prestats) i l’increment de les despeses del nou Servei d’Ajuda al Domicili amb l’empresa SUMAR.

, sobretot per finançar el nou contracte programa (que ha d’incrementar els serveis prestats) i l’increment de les despeses del nou Servei d’Ajuda al Domicili amb l’empresa SUMAR. Continuar amb l’aposta per l’educació a tots els nivells: universitària amb UNED i INEFC Pirineus; un increment en la despesa per la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) i el Pla de Transició al Treball (PTT) amb la nova modalitat de forestal; i l’inici del projecte dels Educadors de Carrer pel nostre jovent.

4. El manteniment (o increment) de totes les partides per a la recuperació i la promoció econòmica del municipi: les subvencions a autònoms, promoció del municipi i rehabilitació de façanes; així com les de tots els esdeveniments que converteixen la Seu d’Urgell en una Ciutat d’Esdeveniments, tant a nivell de promoció i/o comercial (Fira de Sant Ermengol, Festival del Joc, Món Màgic de les Muntanyes, Mobile Week, Trobada Tintinaire, i una partida a altres esdeveniments per una activitat al carrer dels Canonges), com a nivell esportiu, continuant apostant per la Seu d’Urgell com la Ciutat d’Esports del Pirineu.



Finalment, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell reafirma el seu compromís en els projectes solidaris i, també en el pressupost del 2022, es destinarà el 0’7% del pressupost a projectes solidaris i de cooperació per a països de baixa renda, al que aquest any es suma una nova partida de 3.000 € per a projectes solidaris locals.

Inversions: 7.500.000€

D’altra banda, la partida d’inversions ascendeix a 7.500.000€, entre les realitzades per l’Ajuntament i HIULS. Val a dir, que d’aquesta quantitat, només 30 de cada 100€ són recursos propis de l’Ajuntament. La resta (70 de cada 100€) provenen de diferents administracions gràcies a la bona gestió de l’equip de govern. Així, s’han aconseguit gairebé 4.400.000€ en subvencions d’altres administracions.

Aquestes inversions tenen 3 eixos clars:

1. La consolidació del gran projecte estratègic d’INEFC Pirineus, amb la construcció de l’edifici docent que s’iniciarà aquest 2022.

2. L’aposta ferma per l’habitatge social, amb els 16 habitatges citats més amunt, executats entre l’ajuntament i HIULS, i amb la participació d’Hàbitat3.

3. La millora de la via pública, amb varies intervencions que ascendeixen més de 1.700.000€ : 600.000€ en un pla de mobilitat que inclou els camins escolars; 286.730€ per la Urbanització del carrer Bellavista (entre carrer Monturull i avinguda Guillem Graell); 313.286€ per l’arranjament del carrer Major i carrer Lluís de Sabater; 17.800€ pel nou pas de vianants i senyalització de la N-260 a Castellciutat; 178.000€ en pla de camins i 300.000€ per a la substitució de canonades de fibrociment al carrer Ponent i carrer Circumval·lació.

4. A part d’aquestes inversions també es contempla l’adquisició d’un nou vehicle elèctric per a la policia municipal (amb la subvenció MOVES III), el canvi de les calderes a l’escola Albert Vives, l’adequació de la segona planta del centre cívic, seguir amb l’estudi i museïtzació de les restes arqueològiques del pati de les Monges, la col·locació d’uns urinaris públics al pàrquing del Dr. Peiró, la millora de l’accessibilitat del Claustre del Racionero i l’ampliació de la zona d’espai de les piscines municipals amb una nova piscina infantil, entre altres.

Al respecte, Jordi Fàbrega afirma que “totes aquestes inversions que consoliden els grans objectius de mandat s’assoleixen gestionant amb cura i molta responsabilitat la despesa, i aconseguint el màxim d’aportació externa de les altres administracions, amb una bona gestió i una feina constant de tot l’equip de govern a totes les administracions on hi som presents”. “El fet que 70 de cada 100€ invertits no siguin recursos propis de l’Ajuntament, per tant no surtin dels impostos dels ciutadans, és la mostra més clara d’aquest fet”, rebla Fàbrega.

En detall, el pressupost de l’Ajuntament de la Seu i de les societats municipals és de:

Ajuntament de la Seu: 19.530.782,04€

HIULS: 3.165.017,04€

Parc del Segre SA: 1.729.185,54€

Turisme Seu: 73.827,58€

Fàbrega destaca també l’important increment de HIULS, que augmenta un 59% el seu pressupost, que permetrà incrementar molt significativament les polítiques d’habitatge de la societat. “Una de les nostres prioritats és que fos HIULS qui realitzés les polítiques d’habitatge que la Seu necessita. Amb aquests pressuposts tindrà els recursos humans i econòmics per fer-ho possible”, remarca Fàbrega.

Pel que fa als treballs previs al pressupost, és a dir, a les comissions informatives, Fàbrega destaca el to dels dos grups municipals de l’oposició, però lamenta la manca de propostes i de voluntat d’arribar a un acord per la seva part, en uns pressupostos que “estic convençut que són els millors pressuposts possibles i els que necessita la Seu d’Urgell i Castellciutat en aquest moment tan delicat de recuperació econòmica i suport social”. “Esperem que reflexionin abans del Plenari i es sumin a aquests pressupostos, als quals nosaltres estaven disposats a negociar-hi el que calgués per aconseguir el consens”, subratlla Fàbrega.

Finalment, el vicealcalde i regidor d’Hisenda de la Seu d’Urgell agraeix la feina impecable de tots els tècnics municipals de l’Ajuntament i de les societats municipals, especialment de l’Àrea d’Intervenció, ja que aquests pressupostos són els primers elaborats amb la nova interventora municipal.