La CASS activa un simulador online de pensions de jubilació

El Consell d’Administració de la CASS ha acordat activar un simulador online de pensions de jubilació. Es tracta d’una una nova eina desenvolupada a la CASS que permetrà realitzar un càlcul aproximat de la pensió de jubilació en base als punts acumulats en el moment de fer la simulació i una projecció a futur a l’edat de jubilació.

Des del Consell d’Administració es valora positivament activar aquest eina que ofereix una millor informació als assegurats i que serà actualitzada en cada canvi legislatiu.

D’altra banda, en la reunió d’aquest dimarts també s’han validat les tarifes dels nous actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Fins el moment, totes les tècniques de cardiologia intervencionista eren derivades a centres de fora d’Andorra. Fins al maig d’aquest 2021 s’han derivat 317 pacients.

El SAAS, via concurs internacional, ha incorporat a la seva cartera de serveis, els serveis de cardiologia intervencionista, fonamentalment en el que fa a la pràctica de coronariografies, angioplàsties i col·locació d’”stents” intracoronaris, estudis electrofisiològics diagnòstics i terapèutics, així com la col·locació de marcapassos.

Aquest nou servei permetrà la realització a Andorra i a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell de les tècniques bàsiques i programades, mantenint la derivació a centres de referència de les tècniques mes complexes o les més urgents (incloent el Codi Infart). Aproximadament es pot preveure que es realitzin a Andorra el 80% de les actualment prescrites.

Finalment, també s’ha validat l’informe de la CASS de modificació del decret d’aprovació del Reglament de funcionament del Tribunal Mèdic. El decret tramès ha simplificat el procediment de resolució dels recursos que tinguin per objecte la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada per part del Tribunal Mèdic. S’estableix la facultat per part de la persona assegurada o bé pel Consell d’Administració de demanar el parer d’un Tribunal Mèdic compost per tres especialistes: un metge nomenat per l’Àrea de Medecina Legal i Forense especialista en valoració del dany corporal, un metge de la CASS i un metge nomenat per la persona assegurada.