S’amplien els tallers de ‘Música i creativitat’ amb usuaris de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell

La Fundació ONCA inicia noves sessions del programa socioeducatiu ‘Música i creativitat’ dirigit als usuaris de Centre de dia i d’EDES, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Les sessions són impartides per la ballarina, Mònica Vega, i pel coordinador del programa per a les persones, Joan Hernández, i es duran a terme quinzenalment, els dimecres. Pel que fa al Centre de Dia, organitzat en dos grups de participants, les sessions es realitzen de 9.30 a 10.30 h i de 10.30 a 11.30 h amb un total de deu sessions. La primera es va realitzar ahir i s’allargaran fins al 12 de maig. En el cas del grup d’EDES les cinc sessions començaran el proper dimecres 10 de març d’11 a 12 h fins al 19 de maig.

Segons Joan Hernández, coordinador del programa destinat a les persones i promogut per la Fundació ONCA, “en aquesta ocasió, s’han prioritzat conjuntament amb els responsables de l’entitat, aquells grups d’usuaris que no realitzen altres activitats culturals com el teatre, la dansa o el cant, a fi d’oferir-los l’oportunitat d’apropar-se a la música a través de les nostres activitats artístiques”.

Les noves sessions de ‘Música i creativitat’ amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell s’afegeixen a les iniciades, el mes de febrer, amb els joves de l’Hospital de Dia Infanto-Juvenil del Servei de Salut Mental impartides per la ballarina, Marta Moran, i pel guitarrista, David Font, que es realitzen els dilluns de 10.30 h a 11.30 h fins al 26 d’abril. El programa també compta amb les sessions impartides per Pauline Da Costa i Verònica Pérez amb joves del SRCA i joves de l’Hospital de Dia Infanto-Juvenil, els dimecres d’11.30 h a 12.30 h, fins al 30 de juny. Completen el programa destinat a les persones de la Fundació ONCA, les sessions al Taller Ocupacional Claror de la Seu d’Urgell, els dimarts de 15.15 h a 16.30 h liderades per Pilar Planavila i Ivan Caro i que es duran a terme fins al 13 d’abril.