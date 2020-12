Salut alerta que dos medicaments de solinitrina tindrien un contingut actiu inferior a l’especificat

El ministeri de Salut ha informat que el representant local a Espanya del medicament salinitrina 0,8 mil·ligrams comprimits recoberts sublinguals amb principi actiu nitroglicerina els ha advertit d’un defecte de qualitat en dos lots de medicament amb el risc que el pacient rebi una dosi inferior a la prescrita. Aquest, està indicat per al tractament de la isquèmia miocàrdica .

Per aquest motiu s’ha ordenat la retirada preventiva de totes les unitats dels lots R002 i R003 tant als canals de distribució com a les farmàcies. Tot i això, atès que no es disposarà de noves unitats fins que el problema estigui solucionat, s’ha assenyalat que existeixen medicaments alternatius i es demana als pacients acudir al metge perquè li sigui prescrit un d’alternatiu.