S’actualitzaran les tarifes que paga la CASS al SAAS

El Ministeri de Salut obre la porta a la negociació per a actualitzar les tarifes que paga la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) pels serveis que ofereix. No hi ha encara un calendari establert. La demanda de la directora general del SAAS per a posar al dia els forfets ha tingut resposta positiva per part del Ministeri.

Les tarifes no s’actualitzen des de 2016 i es consideren desfasades. Ara, la CASS i el SAAS han de pactar els preus dels serveis en funció dels costos i en última instància el Ministeri és qui ha de donar-hi el vistiplau.