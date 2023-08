S’acaba el termini del Premi Andorra la Vella d’escultura urbana

Una de les escultures exhibides al Parc Central d’Andorra la Vella (agenda.ad)

El pròxim divendres, dia 1 de setembre, a les 15 hores, finalitza el termini per a presentar obres per al “Premi Andorra la Vella d’escultura urbana”. Aquest és un projecte de caràcter biennal que té per objecte:

1.- Potenciar la creació artística a Andorra en l’àmbit de l’escultura urbana i contribuir al dinamisme, al foment i la promoció del sector cultural.

2.- Posicionar els espais urbans d’Andorra la Vella, i especialment el Parc Central, com a enclavament de creació artística urbana i epicentre de l’art contemporani, i la seva consolidació, a mitjà termini, com a pol d’atracció per al turisme de consum cultural al país.

El premi

1.- S’estableix un únic premi d’un import de sis mil euros (6.000) per al projecte guanyador. El lliurament del premi es farà a tot tardar dos mesos després de la promulgació del guanyador a càrrec del jurat. En cap cas, l’import del premi podrà ser fraccionat.

2.- S’estableix, a part, fins a un màxim de catorze mil euros (14.000), en concepte de despeses de producció, transport i instal·lació de l’obra definitiva, a lliurar al guanyador, després de la certificació del pressupost estimatiu i la signatura d’un contracte, en els termes expressats en l’apartat desè d’aquestes bases.





BASES DEL CONCURS