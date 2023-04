Juan Juncosa

Saber viure és fer-ho el millor que podem amb el que tenim en el moment en el qual estem. Aquesta frase d’Alejandro Jodorowsky és senzilla i directa. En alguns articles ja he fet referències a la vida. Aquesta frase m’ha motivat avui a escriure sobre la vida de nou. La nostra existència, el nostre pas per la vida, té parts que podem triar i altres que no.

Les sorpreses que ens porta la vida ens traslladen a la frase de Jodorowsky. Encara que no només són les sorpreses, ja que també hauríem de veure la vida quotidiana amb aquests ulls. De totes maneres i a tall de reflexió, buscant sempre la part positiva o motivacional, el meu pensament és el següent: els moments durs, difícils, en els quals et puguis trobar, aquesta frase hauria de servir-te de guia. No és qualsevol guia.

Fixa’t que et descarregarà de qualsevol sentiment de culpabilitat si la vius al peu de la lletra. El motiu és senzill, si realment ho fas el millor que pots amb el que tens i en el moment que estàs, el resultat en aquest moment viscut serà el màxim que podies aconseguir.

No t’afligeixis després pensant si hagués fet això… o l’altre…, ja que actuant com diu la frase un ha fet el que millor podia fer en les circumstàncies que li han tocat viure en el moment que li ha tocat viure. Potser això mereix una altra reflexió entre la important diferència d’adaptar-se a una situació i entendre-la, enfront de no acceptar-la.





