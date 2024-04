Rugbi: El XV femení estripa Bulgària en el seu debut al Nacional (119-0)

Emoció pel debut a casa i alegria per la victòria davant Bulgària per 119 a 0 (ATV)

La selecció andorrana femenina de rugbi s’ha estrenat a l’Estadi Nacional, aquest dissabte, 6 d’abril, amb una exhibició davant de Bulgària. Les Grandalles han anotat fins a 18 assajos i han acabat firmant un marcador d’escàndol, 119 a 0. La festa ha estat completa, amb una gran assistència d’aficionats a la grada en la primera aparició del XV damunt la gespa, a casa.

Era la primera vegada que El Gran Carlemany sonava al Nacional en un partit de la selecció femenina de rugbi i les Grandalles no han pogut contenir l’emoció. Quan ha començat el partit les andorranes han deixat clar que volien que el debut anés acompanyat d’un gran partit.

Cristina Modesto ha obert la llauna amb un xut a pals als dos minuts de joc i Noa Sánchez ha firmat el primer assaig tres minuts després. El quinze andorrà ha tancat Bulgària al seu camp, ha recuperat l’oval amb facilitat i ha destrossat la defensa rival amb dinamisme i velocitat en els tres quarts. La primera part acabava amb 67 a 0 al marcador.

A la represa, el combinat nacional no ha abaixat el ritme i ha anotat vuit assajos més, el darrer després d’una gran cursa de Noelia Pauls, per a deixar el resultat definitiu en 119 a 0. Un enorme resultat per a una enorme estrena a casa de les tricolors.

L’objectiu és que el debut d’aquest dissabte tingui continuïtat, però abans les Grandalles hauran de canviar de xip aquest estiu, amb l’Europeu de set que jugaran per primera vegada en la categoria Trophy.