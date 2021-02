Roger Puig assoleix la 5a plaça a l’eslàlom de Copa del Món d’Esquí Adaptat

Avui ha pagat tot l’esforç d’aquests últims dies per a Roger Puig. Després de dos gegants entre els millors i el DNF d’ahir al primer eslàlom, avui ha assolit el millor resultat, situant-se el 5è al segon eslàlom de la Copa del Món d’Esquí Adaptat de Leogang, a Àustria.

L’esquiador andorrà ha cimentat la seva 5a posició final en una excepcional segona mànega. A la primera baixada, Puig havia marcat el 8è temps, però la segona mànega ha estat molt bona, en fer el 3er temps. Finalment, el seu crono total de 1.52.80 l’ha situat 5è.

Roger Puig, esquiador, ha manifestat: “Estic súper content. Per fi hem aconseguit aquest top5 que semblava impossible. Després d’una primera mànega bastant correcta, la segona ha estat increïble, tota la feina dels entrenaments ha sortit. Encara hi ha una mica més, però estic contentíssim. Tercer temps de mànega, així que no puc demanar més”.

Jordi Carbonell, entrenador, ha exposat que “la valoració és molt positiva. Hem realitzat dos gegants i dos eslàloms, i especialment l’última mànega de l’eslàlom d’avui el Roger ha fet un top3 de mànega i un top5 de cursa. L’altre eslàlom no el van poder acabar, i els dos gegants va fer un 7è i un 8è. La pista estava en condicions molt bones, en condicions de competició boníssima, amb gel, i el temps dels primers dies no va acompanyar, amb pluja, però això no va afectar a les condicions de la pista, que han sigut espectaculars. Només podem dir que la valoració d’aquests dies és molt bona. Hem de felicitar al Roger”.